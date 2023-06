¿Quién es favorito para ganar las elecciones presidenciales en Argentina? Esto dicen las encuestas

En reiteradas oportunidades, e incluso causando desconcierto entre sus seguidores, la principal líder del peronismo anunció que no sería “candidata a nada” en 2023 y cumplió. Con el cierre de listas consumado, Cristina Fernández no está en ninguna boleta. Mauricio Macri también hizo lo propio. “Convencido de que hay que agrandar el espacio político que iniciamos (…) quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección”, anunció en un video que publicó en sus redes sociales. ¿Entonces? ¿Es el fin de una era?

