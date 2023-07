Un hombre de California es condenado por contrabandear desde Siria un mosaico de Hércules de la era bizantina

Alcharihi solo pagó unos US$ 12.000 por la antigüedad, que un perito tasador valoró en US$ 450.000 dólares, según la Fiscalía Federal. Además, en el momento de llevar la obra de arte a EE.UU., mintió y declaró que estaba importando baldosas de cerámica de Turquía con un valor de menos de US$ 600, dijeron los fiscales.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.