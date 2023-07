La superluna de julio estará 22.000 km más cerca de la tierra que una luna llena normal: ¿cuándo y cómo verla?

Cuando el orbe alcanza su fase de luna llena en un punto de su trayectoria en el que está más cerca de la Tierra, parece ser ligeramente más grande y se produce una superluna, explicó Schmoll. Aunque la diferencia de tamaño entre una superluna y una luna llena típica puede no ser inmediatamente evidente a simple vista, The Old Farmer’s Almanac dice que la primera luna llena del verano será más luminosa y estará a 224.895,4 millas (361.934 kilómetros) de la Tierra.

La luna llena saldrá el lunes 3 de julio y alcanzará su máxima iluminación bajo el horizonte a las 7:39 a.m. (hora Miami), según The Old Farmer’s Almanac. Si las condiciones meteorológicas locales lo permiten, podrás ver el acontecimiento celeste si miras hacia el sureste después de la puesta de sol.

