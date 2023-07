Estas ciudades eliminaron las tarifas de transporte público en EE.UU. ¿Por qué?

“Lo que no queremos es recortar el servicio de transporte debido a la tarifa cero”, dijo. “Ya no tenemos suficiente servicio, y no queremos recortarlo”.

La mayoría de los usuarios de GRTC son personas de color y con bajos ingresos que viajan en autobús por necesidad. Una encuesta realizada entre los pasajeros antes de la pandemia reveló que el 64% de los usuarios de GRTC eran negros y el 79% tenía unos ingresos familiares inferiores a US$ 50.000. Richmond no está sola: en muchos sistemas, los viajeros con rentas bajas constituyen la mayoría y a menudo no tienen otra forma viable de ir al colegio, al trabajo o a otras citas.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.