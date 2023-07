Una mujer de 45 años quedó embarazada en un estado que prohíbe el aborto. Cruzó el país en avión para abortar.

“Tenía la sensación de que debería estar pasando por una especie de profundo momento psicológico de ajuste de cuentas o algo así, pero en realidad no lo sentí”, dice Victoria sobre la experiencia. “Nunca había querido tener un hijo. No me sentí desgarrada por esta decisión”.

Victoria dice que lo más difícil de su experiencia fue contárselo a su madre porque no sabía cómo se sentiría al respecto. Victoria y sus hermanos fueron criados como católicos. Su padre tenía una fe muy arraigada y su madre era católica no practicante, dice su madre. La madre de Victoria pidió que no se revelara su nombre por razones de privacidad.

