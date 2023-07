Profesor de la Universidad de Costa Rica detecta uso de ChatGPT en examen y califica con cero a estudiantes

El académico explicó en el mismo mensaje que prohíbe el uso de la inteligencia artificial en su curso porque “constituye un fraude académico, y es el intento de hacer pasar como propio un texto que no fue escrito por el estudiante, sino por una Inteligencia Artificial (…). Es un intento de engaño al docente porque el estudiante no elabora su evaluación y no comprueba su aprendizaje”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.