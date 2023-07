Cillian Murphy, protagonista de ‘Oppenheimer’, no descarta interpretar a Ken en una secuela de ‘Barbie’

“Barbie” y “Oppenheimer” son los dos grandes estrenos mundiales que se debutaron en la pantalla gigante el pasado 20 de julio. ‘Barbenheimer’ ha recaudado en conjunto US$ 511 millones desde su estreno la semana pasada a nivel mundial hasta este lunes. Barbie, dirigida por Greta Gerwig, obtuvo ganancias en taquilla por US$ $337 millones, mientras que la película de Nolan recaudó US$ 174 millones en su fin de semana de estreno, según Boxoffice.com.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.