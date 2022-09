Si abortar en Colombia es legal, ¿por qué muchas mujeres siguen sin poder acceder?

Abortar en Colombia a través de una entidad privada puede costar aproximadamente entre 360.000 y 990.000 pesos colombianos, es decir, entre US$ 1 y US$ 223, según datos de la fundación Oriéntame, que ofrece servicios de salud sexual y reproductiva. Una cifra elevada, si se tiene en cuenta que el salario mínimo vigente es de 1.000.000 pesos, unos US $225 al cambio actual, según el Ministerio de Trabajo.

“Cuando me desperté de la anestesia, me dijeron que me podía ir. Les dije que era medianoche y me dejaron dormir en una camilla, en un pasillo (…) Cuando salí de allá, lo único que quería era irme a casa a descansar. Realmente no pensé si el proceso había estado bien o mal, solo sentía paz de que por fin se hubiera acabado todo”, dice.

En el primer hospital al que acudió, según cuenta, le exigieron documentos innecesarios y se negaron a brindarle información sobre el proceso que debía seguir. En otra entidad le aplazaron las citas médicas reiteradamente e incluso aseguraron que no había médicos que realizaran una IVE. Además, asegura que le dijeron que en caso de realizarle el procedimiento no le darían incapacidad médica. Una serie de barreras que no solo dilató injustificadamente su acceso al aborto, sino que evidencia el aparente desconocimiento del marco legal por parte de algunos miembros del personal de salud.

