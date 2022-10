¿Odias el cilantro? ¿Te encantan las aceitunas? Por qué algunos alimentos polarizan tanto

“El cilantro todavía me sabe mal, pero ya no me molesta tanto como antes”, dijo.

Pero cuán sensible eres a la dulzura o la amargura no siempre se relaciona con si te gusta o no un alimento, dice Mennella.

“Me encanta conocer a otras personas que no soportan el cilantro, ya que eso me respalda que no soy rara”, dijo Silvers.

