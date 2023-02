Estos son los regalos que se llevan los artistas y ganadores de los premios Grammy 2023

El coche para bebés de lujo de BugaBoo. Sandalias de Hawaianas. Medias de Skinny sbu. Productos de primeros auxilios de All Better Co. Caramelos de American Licorice Company. Cirugía plástica para brazos de Art Lipo Plastic Surgery. Un spray para el sistema inmune hecho a base de propolis de Beekeeper’s Naturals. Miel de Manuka de Comvita. Un set de 40 tarjetas para evocar la energía positiva de Daily Energy Cards. Productos para el cuidado del cabello de DAX Hair Care. Hasta US$ 10.000 dólares en tratamiento estético con Konstantin Vasyukevich. Una altavoz portátil de JBL.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.