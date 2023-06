Especie misteriosa enterraba a sus muertos y tallaba símbolos 100.000 años antes que los humanos

El trabajo de Berger y sus colegas sobre el descubrimiento del Homo naledi y cómo cambia potencialmente el árbol genealógico humano se compartirá en el documental de Netflix “Unknown: Cave of Bones” el 17 de julio y en un libro del que Berger y Hawks son coautores titulado “Cave of Bones: A True Story of Discovery, Adventure, and Human Origins”, que estará disponible el 8 de agosto.

