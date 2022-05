Fiscalía de Perú dice que investiga a Pedro Castillo por el supuesto plagio de su tesis

CNN en Español

(CNN Español) — La Fiscalía de Perú investiga al presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, por los presuntos delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. Ello tras la denuncia difundida este domingo por el programa de televisión Panorama en la que se señala que el presidente y la primera dama habrían plagiado la tesis que les otorgó el grado de maestría en 2013.

Panorama analizó la tesis a través del programa antiplagios Turnitin. Según el programa televisivo, este arrojó un nivel de similitud de 54% con otros autores nacionales y extranjeros no citados en el documento académico. Según las conclusiones de la investigación periodística, Castillo y Paredes se habrían apropiado del contenido de otros autores sin citarlos. CNN ha contactado a la Fiscalía para obtener detalles de si aparte del reportaje televiso tiene otros elementos para abrir el caso contra Castillo. CNN también está buscando la versión de Palacio de Gobierno sobre la apertura de la investigación.

Pedro Castillo, quien antes de ser presidente fue profesor de una escuela primaria en Cajamarca, tiene una maestría en psicología educativa, según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones durante las últimas elecciones en la que ganó la presidencia de Perú. Así lo informó CNN en junio de 2021.

Pedro Castillo niega “cualquier acto irregular”

El miércoles, Castillo se pronunció en el Twitter de la Presidencia del Perú y dijo que la denuncia es política y parte de un plan desestabilizador. Añadió que la libertad de prensa y expresión se prestan a intereses particulares y antidemocráticos. Castillo dijo también que el documento de tesis presentado carece de legitimidad. “Desmiento cualquier acto irregular. El trabajo de tesis fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos”, señaló el mandatario en el comunicado. Por su parte, la primera dama Lilian Paredes no se ha pronunciado respecto a la denuncia.

CNN conversó con el abogado constitucionalista Omar Cairo quien explicó que el artículo 117 de la Constitución prohíbe acusar al presidente salvo por cuatro delitos, dentro de los cuales no figura el plagio. “Acusar significa denunciar ante el Poder Judicial para que se procese criminalmente al presidente y eso es lo que está prohibido. Sin embargo, lo que no está prohibido es realizar investigaciones fiscales contra el presidente o investigaciones parlamentarias. Esto significa que, tanto un fiscal como una comisión investigadora del Congreso, pueden iniciar y llevar adelante investigaciones sobre presuntos delitos del presidente. Si el resultado de esas investigaciones conduce, por ejemplo, al fiscal a considerar que ha cometido un delito, tendrá que esperar hasta que termine su mandato para acusarlo con la finalidad de que sea procesado ante el Poder Judicial”, señaló Cairo.

Lo que dice la universidad

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, dijo el miércoles por la noche en Canal N que no existe plagio en la tesis del mandatario. Pachas dio a entender que cualquier responsabilidad recaería en el asesor de la tesis. “El asesor está en la obligación de decirle a todos los alumnos, incluido al señor Castillo, que era un alumno de la universidad de la escuela de maestría, cómo es que se debe hacer la tesis, cómo es que se debe poner la comilla, cómo es que se debe citar”.

También en declaraciones a Canal N, el vicerrector académico de la Universidad César Vallejo, Heraclio Campana, confirmó que la tesis presentada en televisión es legítima. Dijo que se encuentra en la biblioteca central de la universidad y que fue entregada por la propia casa de estudios a solicitud de Panorama.

Pedro Castillo: No soy un político. No fui entrenado para ser presidente

El vicerrector dijo que la universidad ha designado “una comisión de investigación que va a evaluar el contenido de la tesis en su aspecto estructural, en su aspecto metodológico, en su marco teórico, en la muestra que se ha aplicado y en los resultados y conclusiones de la investigación”. Campana afirmó que los resultados de esta investigación se conocerían en 15 días. Explicó que, según el reglamento de la universidad, existen sanciones que podrían ir hasta la anulación del grado o título obtenido de comprobarse alguna irregularidad.

¿Qué es Turnitin?

CNN no ha podido verificar independientemente los resultados de la investigación de Panorama ni revisar la tesis de Pedro Castillo. Un análisis académico publicado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NHI, por sus siglas en inglés) sobre la efectividad de Turnitin, concluyó que la detección de plagios “es un juicio académico, que depende de muchos factores, y solo los académicos expertos pueden hacer este trabajo”.

Bajo el título “Turnitin: Is it a text matching or plagiarism detection tool?” (algo así como “Turniting: ¿Es una herramienta de coincidencia de palabras o de detección de plagios?”), el estudio dice que ese software y otros similares producen “informes de originalidad”, que luego son interpretados por una persona en función de la importancia de los hallazgos, y su interpretación “puede ser complicada según la experiencia del miembro del equipo”. Por ejemplo, agrega, no es aconsejable confiar simplemente en el porcentaje del índice de similitud del 38%, y debe haber intervención humana “para descartar los hechos mediante una inspección minuciosa de cada coincidencia individual”.

