Ecuador: arrestan a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, por “presunción de comisión de delitos” durante movilización

Alexandra Ferguson

(CNN Español) — La Policía de Ecuador informó a través de Twitter que arrestó a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), por presunción de comisión de delitos y dijo que se encuentra en una sala de detención temporal para una audiencia de calificación de flagrancia.

El presidente Guillermo Lasso anunció este martes, también a través de Twitter, el inicio de las detenciones de quienes calificó como “autores materiales e intelectuales de actos violentos” durante la jornada de movilización nacional convocada por la Conaie este lunes, sin nombrar explícitamente a Iza.

“De la violencia y de la inseguridad no podemos hacer un tema de la política, el enemigo no es un político u otro. El enemigo son los violentos”, asegura Guillermo Lasso a José Levy

“Respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia, por eso se ha iniciado la detención de los autores materiales e intelectuales ejecutores de actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley”, precisó Lasso desde el Palacio de Gobierno.

La detención de Iza también fue reportada por la misma Conaie desde su cuenta de Twitter, con un video difundido en redes sociales en el que se apreciaba al líder de la organización indígena cuando era introducido a un vehículo por agentes de la Policía.

De acuerdo con la publicación de Conaie, quienes intervinieron en la detención fueron grupos élites de la Policía y Fuerzas Armadas.

“Llamamos a nuestra estructura organizativa a radicalizar las medidas de hecho por la libertad de nuestro máximo líder y por la dignidad de nuestra lucha”, escribió la organización indígena.

La Conaie considera ilegal la detención de Iza y considera que no se ajusta al debido proceso. Lenin Sarzosa, abogado de Leonidas Iza, escribió que la detención de su defendido es ilegal porque no tenía la orden de un juez, no existe un parte policial y en una declaración pública informó que Iza fue trasladado a la unidad de flagrancia en Quito.

Iza lideró las protestas iniciadas este lunes en Ecuador, que incluyeron varios cierres de carreteras, y llamó al gobierno a atender sus demandas económicas y sociales o, de lo contrario, la paralización podría continuar. La movilización sigue con algunos bloqueos de vías en el país y la entrada a la capital. Según la Conaie, la movilización podría continuar si el gobierno no atiende sus pedidos.

Conaie exige reducir los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos del campo y combatir el crimen y la inseguridad, entre otros pedidos.

Con cierres de carreteras, comienza en Ecuador una jornada de movilización convocada por el sector indígena

El presidente Lasso dijo que los ecuatorianos no pueden ser víctimas de quienes calificó de “vándalos” que quieren provocar el caos. “Mi obligación como presidente es garantizar a las familias ecuatorianas la posibilidad de movilizarse libremente”, agregó el mandatario.

En la noche de este lunes, desde el puesto de mando unificado en Quito varias autoridades del gobierno presentaron un balance de la jornada de movilización nacional.

Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en el transcurso de la tarde se identificaron actos violentos entre los manifestantes y mencionó que hubo un “secuestro” por algunas horas de miembros de la Policía Nacional en Saraguro, que luego fueron liberados, y que en la provincia de Cotopaxi hubo un intento de acciones de intimidación a productores de flores y brócoli que no quisieron formar parte de las protestas.

Un grupo de mujeres marcha en apoyo a los derechos de las mujeres en el marco de una movilización nacional contra el gobierno ecuatoriano, en Quito, el 13 de junio de 2022. (Foto de VERÓNICA LOMBEIDA/AFP vía Getty Images)

Carrillo también denunció que siete ambulancias no llegaron con la asistencia médica y el traslado de personas a hospitales. “Aquí hay una violencia oculta que se debe visibilizar y parar”, expresó el ministro.

En la mañana de este lunes se reportaron 20 vías cerradas en Ecuador, según informó la Policía a CNN, y la mayoría se lograron abrir tras un proceso de diálogo con los manifestantes. Según el ministro del Interior, el 90% de la red vial del país está habilitada.

El comandante general de la Policía Nacional del Ecuador, Fausto Salinas, dijo que se utilizarán los “protocolos de uso progresivo de la fuerza” en caso de que los manifestantes incurran en hechos de violencia o vandalismo.

Por su parte, el director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 91, Juan Zapata, dijo a CNN que es inevitable que la población sienta los efectos de un día de movilización y que el principal impacto será económico, al obstaculizar el paso en varias vías. Zapata enfatizó que los cierres son sancionados por la ley.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.