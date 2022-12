Tyler Perry habla sobre sus intentos de suicidio mientras llora a Stephen “tWitch” Boss

Perry explicó cómo superó su propio dolor y dijo: “De lo que me doy cuenta ahora, mirando hacia atrás en todos esos tiempos oscuros, es que a veces el dolor es una aceptación. Sé que es difícil de entender. No todo el tiempo, a veces, el dolor es una aceptación. Esa es la forma en que tuve que aprender a mirarlo para superarlo. Lo que quiero decir con eso es, todo ese dolor, todo ese infierno, toda esa lucha, si me hubiera rendido, si me hubiera detenido, no habría visto la mejor parte de mi vida. Entonces, estaba comprando algo, estaba pagando por algo”.

