Incendios en el oeste ya quemaron un área que equivale a 4 veces el tamaño de Nueva York

Noticias - CNN

Ángela Reyes

(CNN) — Un total de 59 incendios grandes quemaron una superficie de casi 3.500 km cuadrados en 12 estados de Estados Unidos, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos (NIFC, por sus siglas en inglés), una superficie comparable a cuatro veces el área de la ciudad de Nueva York.

En total, desde el 1 de enero hasta el 11 de julio de este año, casi 7.300 km cuadrados se han quemado en 33.772 incendios, según el NIFC, una cifra que supera el recuento del año anterior para el mismo período.

La ola de calor histórica del noroeste habría sido ‘prácticamente imposible’ sin una crisis climática provocada por el humano, según un estudio

En California, los incendios carbonizaron miles de km cuadrados, más del doble de la cantidad que se había quemado el año pasado durante este mismo periodo.

El 2020 el estado ya había registrado su peor temporada de incendios, en la que se quemaron más de 16.000 km cuadrados, según el NIFC.

Hasta el lunes, los incendios habían arrasado con más de 570 km cuadrados en el estado, más de más de 415 km cuadrados más que durante el mismo período del 2020, según el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios del estado.

Incendio forestal deja 3.000 evacuados en California 0:49

Además hubo hasta ahora 4.991 incendios, casi 700 más que hace un año.

Los datos muestran que los incendios de este año han dañado o destruido 119 estructuras. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales. El año pasado, más de 10.000 estructuras resultaron dañadas o destruidas y 33 personas murieron.

Los ‘incendios zombis’ ya arden (sin llamas) en el Ártico y se podrían volver más comunes a medida que el planeta se calienta

El papel del cambio climático en los incendios en el oeste

“Si bien los incendios forestales son una parte natural del paisaje de California, la temporada de incendios en California y en todo el oeste comienza antes y termina más tarde cada año”, afirma el sitio web del Departamento de Bosques y Protección contra Incendios.

El cambio climático está produciendo olas de calor mortales. ¿Por qué no lo vemos como una crisis?

“El cambio climático se considera un factor clave de esta tendencia. Las temperaturas más calurosas en primavera y verano, la reducción de la capa de nieve y el deshielo primaveral más temprano crean estaciones secas más largas e intensas que aumentan el estrés hídrico en la vegetación y hacen que los bosques sean más susceptibles a incendios forestales severos”, explican desde el departamento.

Al momento “se estima que la longitud de la temporada de incendios ha aumentado 75 días en las sierras y esto parece corresponder con un aumento en la extensión de los incendios forestales en todo el estado”, agrega.

1 de 23 | Gran parte del oeste de Estados Unidos ha estado experimentando una sequía histórica e implacable, la peor en la región en al menos 20 años. La sequía más severa se centra en el suroeste, en California, Nevada, Utah y Arizona. Pero las áreas de sequía extrema y excepcional se extienden también al noroeste del Pacífico. En esta foto aparece el embalse de la presa Hoover del lago Mead el 9 de junio con bajos niveles de agua. 2 de 23 | En Portland, Oregon, la gente se refresca en el Centro de Convenciones de Oregon el domingo 27 de junio. Portland marcó un máximo histórico de 44 grados centígrados. Lo superó un día después con un máximo de 46,6 grados. (Crédito: Nathan Howard / Getty Images) 3 de 23 | Durante la sequía, muchas áreas también han tenido que hacer frente al calor extremo. El calor y la sequía son parte de un circuito de retroalimentación dañino reforzado por el cambio climático, dicen los expertos: cuanto más caliente hace, más seco se vuelve. Y cuanto más seco se pone, más caliente se pone. En esta foto Erik Schonberg se refresca con un ventilador de nebulización en el recinto ferial del distrito de Tehama en Red Bluff, California. La temperatura máxima del domingo en el Aeropuerto Municipal de Red Bluff fue de 40 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Crédito: Mike Chapman / Record Searchlight / USA Today Network) 4 de 23 | Las condiciones también están alimentando incendios forestales y exacerbando la demanda de agua. Carlos Torres bebe agua el sábado mientras busca documentos en su casa móvil destruida en Kelseyville, California. Un incendio de matorrales azotado por el viento quemó tres casas móviles, dos garajes y vehículos separados, una vivienda unifamiliar y dependencias. (Crédito: Kent Porter / AP) 5 de 23 | Kayakistas navegan por las aguas del lago Powell en Page, Arizona, el 24 de junio de 2021. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 6 de 23 | John Elizondo, de 11 años, arroja un balde de agua sobre sí mismo mientras jugaba en el río Snake al borde de Asotin, Washington, el 24 de junio. (Crédito: August Frank / The Lewiston Tribune / AP) 7 de 23 | Visitantes del parque en Big Water, Utah, caminan en un área del lago Powell que solía estar bajo el agua en la playa de Lone Rock. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 8 de 23 | James Oehlerking extiende hielo sobre una tina de cerveza embotellada en Coors Field, el hogar de los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol, en 17 de junio. Las temperaturas estaban por encima de los 37 grados por tercer día consecutivo en Denver. (David Zalubowski / AP) 9 de 23 | Un letrero dice “detente y refréscate” en un edificio en Lake Mead en Boulder City, Nevada, el 16 de junio. El lago está en su nivel de agua más bajo registrado desde el depósito se llenó en la década de 1930. (Crédito: Kyle Grillot / Bloomberg / Getty Images 10 de 23 | Gente nada en una piscina en el Circa Resort and Casino durante una advertencia de calor excesivo en Las Vegas el 16 de junio. (Crédito: Ronda Churchill / AFP / Getty Images) 11 de 23 | Gerry Huddleston se refresca en las aguas poco profundas del Russian River en Healdsburg, California, el 16 de junio. (Crédito: Kent Porter / The Press Democrat / AP) 12 de 23 | John Merizier se detiene en un rociador de agua a lo largo del Strip de Las Vegas durante la advertencia de calor excesivo el 16 de junio. (Crédito: Ronda Churchill / AFP / Getty Images) 13 de 23 | Un incendio forestal arde en la pared de un cañón al sur de St. Xavier, Montana, el 15 de junio. Temperaturas récord y ráfagas de viento avivaron una rápida expansión de grandes incendios en el centro y este de Montana. (Crédito: Karl Big Hair / Bureau of Indian Affairs / AP) 14 de 23 | Adrian Keller, a la izquierda, y Tim Smith, llenan una hielera con agua en una estación de alivio de calor del Ejército de Salvación en Phoenix el 15 de junio. (Crédito: Caitlin O’Hara / Getty Images) 15 de 23 | El ranchero Jim Jensen, en el centro, y Bill Jensen, inspeccionan una zanja en la que están trabajando para tratar de llevar más agua a su rancho en Tomales, California, el 8 de junio. Mientras continúa la sequía en California, muchos ganaderos y agricultores están comenzando a ver qué sus pozos y estanques se secan. Tienen que hacer modificaciones a sus recursos hídricos existentes o llevar agua en camión para su ganado. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 16 de 23 | Ganado camina hasta un abrevadero en Tomales, California, el 8 de junio. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 17 de 23 | Esta foto aérea muestra casas flotantes ancladas en Bidwell Canyon Marina en Oroville, California, el 1 de junio. A medida que los niveles del agua continuaban cayendo en el lago Oroville, los funcionarios estaban señalando las casas flotantes para su remoción para evitar que se atasquen o se dañen. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 18 de 23 | Así lucía el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Lago Tule de California, cerca de la frontera con Oregón, el 28 de mayo. El área se ha visto gravemente afectada por la sequía y la falta de aguas de riego del lago Upper Klamath, que generalmente alimenta el refugio. (Crédito: New York Times / Redux) 19 de 23 | Esta foto aérea muestra hileras de almendros sentados en el suelo durante un proyecto de remoción de un huerto en Snelling, California, el 27 de mayo. Debido a la escasez de agua en el Valle Central, algunos agricultores tienen que quitar cultivos que requieren riego excesivo. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images) 20 de 23 | Un bombero inspecciona el equipo en un motor Tipo 3 diseñado para la extinción de incendios terrestres en una estación en Oroville, California, el 26 de mayo. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images) 21 de 23 | Una rampa de lanzamiento, extendida para acomodar niveles bajos de agua, llega hacia el lago Oroville de California el 22 de mayo. En el momento de esta foto, el embalse estaba al 39% de su capacidad y al 46% de su promedio histórico. (Crédito: Noah Berger / AP) 22 de 23 | Bomberos luchan contra un incendio forestal en Santa Bárbara, California, el 21 de mayo. (Crédito: AP) 23 de 23 | Clinton Jackson se prepara para llenar los tanques de agua con agua reciclada en Oakley, California, el 20 de mayo. El distrito abrió su estación de llenado de agua reciclada residencial antes de lo habitual para que el agua reciclada esté disponible de forma gratuita para los residentes de Oakley y Bethel Island. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images)

end div.modal

Para la próxima semana se pronostica que continúe la sequía severa en el oeste y el noroeste, según el pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Si bien gran parte de la zona continuará siendo cálida y seca, algunas partes del suroeste, incluidos Arizona y Nuevo México, podrían registrar un exceso de lluvias, dijo la agencia. Sin embargo, esto no será suficiente para sofocar los incendios que siguen ardiendo en todo Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.