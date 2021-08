Cristiano Ronaldo: ‘No puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre’

Noticias - CNN

olivertapia

(CNN) — En medio de especulaciones sobre su futuro, el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, dijo en redes sociales que no puede permitir “que la gente siga jugando con mi nombre”.

Con la Juve preparándose para el inicio de la nueva temporada de la Serie A, el programa de televisión español El Chiringuito sugirió que Ronaldo podría volver al Real Madrid. También se habló de un regreso al primer club profesional de la estrella portuguesa, el Sporting CP, mientras que el diario italiano Corriere dello Sport informó que el agente de Ronaldo, Jorge Mendes, había ofrecido al delantero de 36 años al Manchester City.

“Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que mi futuro se cubre en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal”, escribió Ronaldo en una publicación de Instagram el martes.

“Mi historia en el Real Madrid está escrita”, añadió Ronaldo. “Está grabada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Bernabéu y también está en la mente de todos los hinchas del club.

“Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la ‘afición merengue’, un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre atesoraré.

“Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío”.

Cristiano Ronaldo, el jugador que cambió el Real Madrid 1:16

‘Sigo concentrado en mi carrera’

El martes, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tuiteó que aunque Ronaldo era “una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto”, nunca pensó en fichar al delantero.

Durante la Eurocopa 2020, Ronaldo igualó, con 109, el récord de goles internacionales de todos los tiempos establecido por Ali Daei de Irán.

No obstante, desde que se unió a la Juventus con un contrato de cuatro años en una transferencia de US$ 117 millones en 2018, el jugador de 36 años no ha podido llevar al equipo italiano a un título de la Liga de Campeones, una competencia que ganó cuatro veces con el Real Madrid.

Ronaldo ganó el título de la Serie A en sus dos primeras temporadas con la Juve, pero la temporada pasada el club terminó cuarto y el Inter de Milán ganó el Scudetto, lo que quizás explique las especulaciones.

“Además de este episodio más reciente en España, ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas Ligas diferentes, sin que nadie se preocupe por tratar de descubrir la verdad”, dijo Ronaldo en su publicación de Instagram.

“Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Sigo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás son palabras”, añadió Ronaldo, a quien le quedan 12 meses de contrato con la Juventus.

A pesar del desliz de la Juve la temporada pasada, Ronaldo fue el máximo goleador de la Serie A con 29 goles.

“Es el mejor del mundo y nos aferramos a él”, dijo el ex director gerente de la Juve, Fabio Paratici, sobre Ronaldo en marzo.

“Algunas temporadas van mejor que otras, pero la palabra transición no existe. Las temporadas son importantes incluso si se trata de un crecimiento que produce resultados en los años siguientes”, agregó Paratici, quien ahora es el director gerente del Tottenham Hotspur de la Premier League.

La nueva temporada de la Serie A comienza el sábado 21 de agosto y la Juventus visitará a domicilio al Udinese el domingo.

