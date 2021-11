Concluyen testimonios en el juicio de Kyle Rittenhouse. Estos son algunos momentos clave

Sol Amaya

(CNN) — Después de que más de 30 testigos testificaron en el juicio por homicidio a Kyle Rittenhouse, el caso que ha llamado la atención de EE.UU. está avanzando hacia sus etapas finales.

Los testimonios, que duraron más de una semana, concluyeron este jueves, y los argumentos finales están programados para comenzar este lunes.

Rittenhouse se declaró inocente de seis cargos, incluidos homicidio premeditado, homicidio imprudente calificado intento de homicidio premeditado.

A Kyle Rittenhouse lo acusan de homicidio. Esto es lo que debes saber del tiroteo en Kenosha en 2020

Dos de las personas a las que disparó Rittenhouse murieron y una resultó herida.

Los hechos de la noche del 25 de agosto de 2020, casi todos capturados en video, apenas están en disputa. La pregunta ante el jurado es si las acciones de Rittenhouse fueron razonables.

A continuación, algunos momentos clave de la sala del tribunal:

El testimonio de Rittenhouse

En un emotivo testimonio este miércoles, Rittenhouse dijo que actuó en defensa propia cuando disparó y mató a Joseph Rosenbaum, quien le había arrojado una bolsa de plástico y lo había perseguido.

Durante el interrogatorio, indicó que sabía que Rosenbaum estaba desarmado cuando corrió hacia él, diciendo que apuntó con el arma a Rosenbaum para disuadirlo. Rittenhouse, de 18 años, señaló que era consciente de que apuntar con un rifle a alguien es peligroso.

“Me estaba persiguiendo, estaba solo, me amenazó con matarme esa misma noche. No quería tener que dispararle”, testificó Rittenhouse. “Se lo apunté porque seguía corriendo hacia mí y no quería que me persiguiera”.

Testigos revelan qué hizo Kyle Rittenhouse tras disparar en Kenosha 3:25

Rittenhouse dijo que temía que Rosenbaum, que no lo tocó, tomara su arma y matara a la gente.

El testimonio fue crucial para los argumentos de la acusación y la defensa sobre sus acciones esa noche.

La Fiscalía está tratando de demostrar que las acciones de Rittenhouse fueron imprudentes y criminales, mientras que la defensa dijo que actuó en defensa propia.

Los intercambios entre el juez y el fiscal

El intenso testimonio de Rittenhouse fue interrumpido por lágrimas y varios acalorados intercambios entre el juez y el fiscal. El juez Bruce Schroeder amonestó dos veces al fiscal de distrito Thomas Binger por su línea de interrogatorio.

Schroeder solicitó que el jurado abandonara la sala del tribunal para abordar la línea de interrogatorio de Binger.

El primer incidente fue sobre las preguntas de Binger sobre el silencio posterior al arresto de Rittenhouse, un derecho solidificado en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

“El problema es que esto es una grave violación constitucional para que hable sobre el silencio del acusado”, dijo Schroeder. “Está justo en el límite, y puede que haya terminado, pero es mejor que se detenga”.

El juicio de Kyle Rittenhouse, entre enojos y llanto 3:32

La segunda reprimenda se refirió a cuestiones relacionadas con un incidente dos semanas antes de los tiroteos que Schroeder había dictaminado que no se permitiría que aparecieran como evidencia.

Binger dijo que creía que el incidente era recientemente relevante para el caso, pero Schroeder lo criticó por no pedir permiso primero y afirmó que no se permitirían las pruebas.

“Pensé que su decisión era que si la evidencia en este caso lo hacía más relevante, lo admitiría o al menos consideraría su admisión”, dijo Binger, y agregó que puede haber entendido mal eso.

Schroeder respondió a Binger con un tono penetrante.

“No sea descarado conmigo”, le dijo Schroeder a Binger. “Usted sabe muy bien que un abogado no puede entrar en este tipo de áreas cuando el juez ya ha fallado sin pedir presencia del jurado, así que no me diga eso”.

El juez es conocido por ser duro

No es ningún secreto que Schroeder, de 75 años, es un jurista duro.

Y algunos pueden argumentar que eso es lo que se necesita para que sea el juez activo con más años de servicio en los tribunales de primera instancia de Wisconsin. Se ha ganado la reputación de un juez que no teme tomar decisiones difíciles, sin importar la reacción, y eso quedó claramente demostrado en sus conversaciones con el fiscal.

Apareció en los titulares el mes pasado cuando sostuvo que las personas a las que disparó Rittenhouse pueden no ser descritas como “víctimas”, sino una terminología aceptable como “agitadores” o “saqueadores” si los fiscales de esas personas llevaron a cabo esos crímenes.

“Dejemos que la evidencia muestre lo que muestra la evidencia, que alguna o una de estas personas estuvo involucrada en incendios, disturbios o saqueos, entonces no voy a decirle a la defensa que no pueden llamarlos así”, dijo Schroeder durante la audiencia previa al juicio.

Su decisión provocó de inmediato un debate y, en algunos casos, indignación en los círculos legales.

“Tiene la reputación de hacer lo que cree que es lo correcto y de ser un pensador independiente”, dijo William Lynch, un abogado jubilado que se desempeñó en la junta de la ACLU de Wisconsin en el momento en que Schroeder decidió ordenar pruebas de sida para trabajadores sexuales en la década de 1980.

Sobreviviente de tiroteos pensó que Rittenhouse era un atacante

Gaige Grosskreutz, el único de los tres hombres baleados por Rittenhouse que sobrevivió, dijo que estaba en las protestas ayudando a brindar atención médica a las personas. Agregó que empacó sus propios suministros médicos, incluido un torniquete y una gasa. También tomó su pistola, como lo hacía habitualmente en otras manifestaciones, dijo.

Grosskreutz, de 27 años, dijo al tribunal que se encontró por primera vez con Rittenhouse cuando “el acusado esencialmente había estado ofreciendo asistencia médica” a las personas en la protesta.

Más tarde, Grosskreutz dijo que escuchó los disparos y escuchó a la gente gritar pidiendo un médico, por lo que corrió en la dirección del tiroteo.

Se detuvo y se dio la vuelta cuando momentos después Rittenhouse se cruzó con él en la calle, dijo Grosskreutz, y agregó que cuando Rittenhouse pasó junto a él, pensó que lo escuchó decir: “Estoy trabajando con la policía y no hice nada”.

Grosskreutz dijo que después de escuchar a la gente gritar que Rittenhouse acababa de dispararle a alguien, pronto creyó que el adolescente era un atacante.

Un paramédico armado que recibió un disparo de Kyle Rittenhouse testifica que pensó que el adolescente era un atacante

“Más personas estaban señalando al acusado, diciendo que acababa de dispararle a alguien, que estaba tratando de escapar”, dijo Grosskreutz.

“Haciendo más inferencias de las cosas que había escuchado, experimentado y presenciado más temprano en la noche, pensé que el acusado era un atacante”, dijo Grosskreutz a los miembros del jurado.

Eric Levenson, Amir Vera, Ray Sanchez, Melissa Alonso, Brad Parks y Carma Hassan de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.