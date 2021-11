Abogados defensores presentan una moción para anular el juicio de Rittenhouse y el sobreseimiento de la causa

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Los abogados defensores de Kyle Rittenhouse presentaron este lunes una moción para anular el juicio y el sobreseimiento de la causa, acusando al estado de “extralimitación fiscal” intencional.

La moción de siete páginas de la defensa, presentada este lunes, fue proporcionada a CNN por el secretario del tribunal este miércoles por la mañana.

La moción apunta a un irritante intercambio entre el juez Bruce Schroeder y el fiscal adjunto del condado de Kenosha, Thomas Binger, sobre su línea de interrogatorio mientras Kyle Rittenhouse testificaba el miércoles de la semana pasada, que el juez había advertido que podría ser una violación de los derechos de Rittenhouse bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU. a permanecer en silencio.

En el tribunal este miércoles, el juez inicialmente calificó la discusión sobre el silencio del acusado como una “grave violación constitucional”, pero luego dijo que estaba “justo en el límite”.

Los abogados de Kyle Rittenhouse también señalaron un segundo incidente en su moción de este miércoles en el que Schroeder amonestó al fiscal sobre un incidente ocurrido dos semanas antes de los disparos que el juez dijo que no se permitiría como prueba.

CNN ha informado previamente que los abogados pusieron en conocimiento del tribunal su intención de presentar la moción el pasado miércoles tras el interrogatorio de Rittenhouse. Una anulación del juicio y el sobreseimiento significaría que no habría posibilidad de un nuevo juicio.

La moción también hace resurgir un acalorado intercambio entre los abogados este viernes sobre un video de un dron en el que el estado alega que se puede ver a Kyle Rittenhouse levantando y apuntando su arma a un hombre cerca de Joseph Rosenbaum. El Estado dice que esto es lo que provocó que Rosenbaum comenzara a perseguir a Rittenhouse.

Los abogados de la defensa dicen en su moción que se les dio una versión comprimida del video del dron que era sólo 3,6 MB, mientras que el estado tenía una versión de mayor resolución que era 11,2 MB. Schroeder dijo a los abogados este viernes que dejaría que el jurado decidiera sobre el vídeo.

Los fiscales no han presentado una respuesta y el juez Schroeder dijo a los abogados que tomaría la intención de presentar la moción de juicio nulo en consideración la semana pasada.

La respuesta del juez

El juez de Rittenhouse les dijo a los abogados que “ni siquiera ha tenido la oportunidad de leer” la moción de la defensa para anular el juicio.

Schroeder abordó brevemente lo que llamó “información errónea” en el caso mientras respondía una pregunta de los miembros del jurado este miércoles por la mañana.

Schroeder vio el informe local del tribunal que cuestionaba por qué el juez aún no se había pronunciado sobre una moción de la defensa de anulación del juicio y sobreseimiento de la causa, presentada este lunes en el caso.

“Ni siquiera he tenido la oportunidad de leer la moción para desestimar. La recibí ayer. Y realmente creo que antes de dictaminar sobre una moción, debería dejar que el Estado responda. Entonces, ¿por qué pensar que es extraño que el juez se demore sobre una moción para desestimar el caso? No tengo idea. Y el curso recomendado, creo que para los jueces, al menos eso es lo que me educaron para creer, fue que las mociones para desestimar deben mantenerse bajo consejo, a menos que sean muy claras y han tenido la oportunidad de que ambas partes respondan. Lo cual no tuvimos en el fragor de la discusión el día en que se presentó la moción oral original”, dijo Schroeder a la corte.

“Así que estoy algo asombrado”, agregó Schroeder. “Es una pena que se estén haciendo declaraciones irresponsables”.

