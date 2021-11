Los elementos esenciales de Acción de Gracias están agotados

CNNEE

Nueva York (CNN Business) — Si notas que los estantes están vacíos cuando vas a hacer compras para el Día de Acción de Gracias, no estás solo.

En la semana que finalizó el 7 de noviembre, los minoristas tenían menos existencias de artículos esenciales para el Día de Acción de Gracias en comparación con el mismo período del año pasado, según IRI, una firma de investigación de mercado que rastrea las ventas minoristas en Estados Unidos.

Durante esa primera semana de noviembre, las existencias de pavos enteros congelados estaban a una tasa de 64% de existencias en promedio en los minoristas nacionales, encontró el IRI. En esta época del año pasado, esa cifra rondaba el 86%. La disponibilidad de tarta empaquetada fue aproximadamente del 68% esa semana, en comparación con el 78% en 2020. La salsa líquida, con una tasa de existencias del 73%, ha bajado alrededor de 12 puntos porcentuales en comparación con el año pasado. La salsa de arándanos, con una disponibilidad del 79%, ha bajado del 89% en ese mismo período.

IRI utiliza datos de puntos de venta y transacciones de comercio electrónico para realizar un seguimiento de las tasas de abastecimiento de las tiendas semanales. Por lo general, a los minoristas les gusta tener una tasa de existencias de alrededor del 95% en general, señaló Krishnakumar Davey, presidente de la práctica de análisis estratégico de IRI. Este año, las tiendas no se acercan a eso.

Varios factores están contribuyendo a que los productos básicos de Acción de Gracias desaparezcan de los estantes de las tiendas, incluidas las rupturas de la cadena de suministro y un aumento inesperado de la demanda.

Pero si aún no has hecho tus compras, no te asustes: no tendrás que cancelar el Día de Acción de Gracias. Pero puede que debas gastar más de lo que te gustaría y tener que hacer algunas sustituciones.

Problemas de las cadenas de suministro y compradores tempranos

Los fabricantes y los tenderos dicen que las interrupciones de la cadena de suministro y la alta demanda, tanto durante el año como antes de las fiestas, han contribuido a que los estantes estén más vacíos.

Ocean Spray, una cooperativa de agricultores que elabora salsa de arándanos y vende arándanos en bolsas, dijo que “los consumidores pueden experimentar algunos problemas de disponibilidad en ocasiones en una variedad de productos de arándano”, debido a problemas de la cadena de suministro. La cooperativa señaló que no espera “impactos significativos” en la disponibilidad de sus productos.

Y SpartanNash, un distribuidor de alimentos que también posee tiendas de comestibles, ha tenido dificultades para almacenar una serie de artículos de Acción de Gracias, dijo el director ejecutivo Tony Sarsam. “Probablemente haya … media docena de artículos navideños clásicos que serán más difíciles de encontrar este año”, anotó, incluidos pavo, pastel, tartas congeladas, salsa líquida y salsa de arándanos.

Sarsam ha tenido problemas con otros ingredientes, incluido el queso crema, que es popular entre los panaderos caseros y aparece en muchas recetas de Acción de Gracias, señaló, como crema batida y chips de caramelo.

Los trocitos saborizados que se usan para hornear, de sabores como el caramelo y la mantequilla de maní, han tenido una gran demanda y se han topado con interrupciones en la cadena de suministro este año, según Allison Kleinfelter, portavoz de Hershey. “Puede haber algunos lugares donde se agoten o se agoten durante la temporada de repostería navideña”, dijo.

Kleinfelter señaló que “la producción de nuestras chispas de chocolate (con leche, oscuro y semidulce) es fuerte y sigue la demanda de los consumidores”.

El queso crema es otro artículo que ha sido más difícil de encontrar antes de las vacaciones.

Kraft Heinz ha visto “una demanda sin precedentes de queso crema Philadelphia en el último año”, dijo Jenna Thornton, portavoz de la empresa.

“Esperamos que esa tendencia se mantenga durante las fiestas y planeamos enviar aproximadamente un 30% más de producto Filadelfia en noviembre y diciembre”, agregó.

Una cosa que deberías poder encontrar sin problemas: relleno. Los datos del IRI muestran que las tasas de existencias para mezclas de relleno se ubicaron en el 92% en la primera semana de noviembre, frente al 90% en el mismo período del año pasado.

‘Un Día de Acción de Gracias de alternativas’

Entonces, ¿qué sucede si, o cuándo, no puedes encontrar la comida que deseas o aún no has comenzado a comprar? No te estreses demasiado, probablemente podrás encontrar lo que necesitas.

Pero es posible que no obtengas exactamente lo que deseas y no cuentes con encontrar ofertas. Si bien en años anteriores los minoristas o fabricantes de productos pueden haber intentado incentivar las ventas con promociones cercanas a las fiestas, dado que la oferta es baja y la demanda alta, es poco probable que eso suceda este año, dijo Davey de IRI. Y es posible que deba optar por una marca diferente a la que estaba buscando.

“Si eres particular acerca de algunas cosas, es posible que las encuentres o no en tu estante”, dijo Davey. “Esa es la conclusión clave”. Davey dijo que no espera que la falta de existencias empeore a medida que nos acercamos a las fiestas.

Algunas limitaciones ya se han aliviado, según datos del IRI. Las tasas de existencias para pavos congelados de peso fijo aumentaron al 64% en la primera semana de noviembre, un aumento significativo desde el 40% en la última semana de octubre.

Butterball ha notado que “las ventas de pavo entero han sido más tempranas y rápidas, lo que potencialmente explica las pérdidas de existencias informadas”, dijo Christa Leupen, portavoz de la compañía. “Podemos afirmar que habrá pavos Butterball disponibles en las tiendas esta temporada”, dijo.

Cargill, también un importante procesador de pavos, “confía en que habrá un amplio suministro de pavos para el Día de Acción de Gracias de este año en todo Estados Unidos”, dijo Daniel Sullivan, portavoz de la compañía, incluso cuando tuvo que hacer ciertos ajustes en la producción este año.

Stew Leonard Jr, director ejecutivo de la pequeña cadena de supermercados Stew Leonard’s, dijo que tiene problemas para tener en existencia algunos productos de marca. Pero ha podido hacer sustituciones para que los estantes no estén vacíos.

“Yo diría que este es un Día de Acción de Gracias de alternativas”, dijo. “No puedo garantizar a nuestros clientes que tendrán todos los artículos que quieran”, agregó. “Pero puedo garantizar que tendrán una alternativa a lo que quieren”.

