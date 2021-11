Young Dolph muere en un tiroteo a los 36 años, y la policía insta a la población en Memphis a no salir de las casas mientras investigan

Ángela Reyes

(CNN)– Young Dolph, el rapero detrás de álbumes como “Rich Slave”, perdió la vida a los 36 años en un letal tiroteo en Memphis este miércoles, según varios informes de medios locales.

“Todos en APA estamos conmocionados y profundamente tristes por la repentina y trágica pérdida de nuestro querido amigo y cliente, Young Dolph”, dijo un representante de la empresa de gestión en un comunicado a Variety. “El mundo ha perdido a un ícono, un gran hombre y un artista muy querido cuya vida terminó demasiado pronto. Su dedicación, empuje, trabajo duro y lealtad a todos los que le rodearon siempre fue su prioridad y lo extrañaremos profundamente. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento tan difícil”.

CNN se contactó con los representantes de APA para obtener comentarios.

Young Dolph, cuyo nombre real era Adolph Robert Thornton, Jr., al parecer estaba comprando galletas en una panadería en Memphis, Tennessee, cuando alguien se acercó en un automóvil y le disparó.

Según el Departamento de Policía de Memphis, “no hay ningún sospechoso en este momento”.

Young Dolph, nativo de Chincago que creció en Memphis, lanzó su álbum debut, “King of Memphis”, en 2016. Pasó a tener varios éxitos, incluyendo “Blue Diamonds”, y “RNB” con Megan Thee Stallion. Su quinto álbum de estudio, “Rich Slave” de 2020, llegó al número 5 de la lista Billboard 200.

En 2017, estuvo a punto de morir en un tiroteo en Hollywood. Pasó semanas hospitalizado tras sufrir tres heridas de bala.

“Me han apuntado desde que tenía 17, 18, 19 años”, dijo Young Dolph a The Guardian sobre el incidente en una entrevista de 2018. “Solo sabía que era bueno”.

Añadió que no era “una persona que vive con miedo”.

Tras la noticia de su muerte, compañeros artistas y fans rindieron tributo a Young Dolph.

“Dios bendiga a Dolph 🕊 rapero independiente de Memphis nacido en Chicago. Amado por millones de personas”, tuiteó Chance the Rapper. “Siempre mostró amor cada vez que lo vi, esto es trágico. Dios bendiga a su familia”.

God bless Dolph 🕊 Real independent Memphis rapper born in chicago. loved by millions of ppl. Always showed love everytime I seen him this is tragic God bless his family man — Chance The Rapper (@chancetherapper) November 17, 2021

“D.E.P. mi amigo Dolph, esto me rompió el corazón”, escribió Gucci Mane.

R. I.P. to my friend Dolph this broke my heart — Gucci Mane (@gucci1017) November 17, 2021

La policía pide a la gente que se quede en casa mientras investiga el tiroteo a Young Dolph

La policía pidió a los habitantes de Memphis que mantuvieran la calma y los instó a quedarse en casa el miércoles por la noche mientras investigan la muerte de Young Dolph.

“Esta noche animamos encarecidamente a todo el mundo a que se quede en casa si no tiene que estar fuera”, dijo la jefa de la policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, en una rueda de prensa el miércoles. “También animamos encarecidamente a todos a mantener la calma mientras realizamos activamente nuestra investigación”, agregó.

El Departamento de Policía de Memphis dispuso una mayor presencia de agentes en las áreas de la ciudad que podrían estar directamente afectadas por el tiroteo, dijo la jefa. Esto incluye cualquier lugar que pueda tener relación con Young Dolph y cualquier persona que tenga una conexión o que la policía piense que podría tener una conexión con él, según Davis.

“Estamos comprometidos a trabajar con la comunidad para detener los asesinatos sin sentido, dijo Davis.

Davis no dijo si la policía tenía un sospechoso y afirmó que era demasiado pronto en la investigación para saber cuál era la motivación para matar a Young Dolph, pero dijo que la policía no tenía ninguna información sobre el sospechoso antes de la conferencia de prensa.

Davis dijo que los investigadores siguen hablando con los testigos y están revisando las cámaras de vigilancia y seguridad de la zona.

Varios líderes locales han pedido un toque de queda en toda la ciudad en caso de que se produzcan actos de represalia, y Davis dijo que la policía se está comunicando con los funcionarios de la ciudad y evaluará la situación.

“Esto no significa que no vayamos a tener un toque de queda en algún momento. Pero en este momento, creemos que el despliegue de nuestros agentes en las áreas específicas más impactadas será suficiente presencia para esta noche”, dijo.

