¿Cómo prepararse para otro invierno con covid-19? Una experta nos da algunas recomendaciones

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El invierno ya está aquí. Después de semanas de disminución constante, los casos de covid-19 en invierno parecen estar aumentando nuevamente.

¿Es inevitable un aumento repentino de casos de covid-19 en invierno? ¿Cómo deberían pensar las familias sobre el invierno que se avecina? ¿Qué pueden hacer para prepararse y superar este período de manera segura?

Discutí todas estas preguntas con nuestra experta, la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, que es médica de emergencias y profesora de políticas y administración de salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños pequeños.

CNN: ¿Necesitamos resignarnos a otra oleada de covid-19 en invierno?

Dra. Leana Wen: No. Si hay algo que hemos aprendido de la pandemia, es que el futuro no está predeterminado. Hay mucho que depende de nosotros.

Sí, estamos ante un virus muy contagioso, la variante delta del coronavirus. Sí, lamentablemente estamos viendo un repunte nuevamente en los casos. Y sí, me preocupa lo que va a pasar este invierno con el covid-19, porque vimos desde el año pasado que cuando el clima es más frío, la gente está en casa, donde el riesgo de transmisión es mayor. Las próximas festividades también me preocupan, debido al aumento de las reuniones en lugares cerrados.

Sin embargo, a diferencia del año pasado, tenemos vacunas que agregan una capa importante de protección. También tenemos otras herramientas, como las pruebas, que pueden ayudar.

No creo que debamos resignarnos a un aumento de casos de covid-19 por el inverno. Podemos prevenirlo si trabajamos juntos.

Los casos de covid-19 entre los niños de EE.UU. se han disparado hasta alcanzar una de las tasas más altas de la pandemia: los expertos advierten que puede empeorar

¿Cómo cuidar a tu familia del covid-19 en esta temporada de fiestas? 3:07

CNN: ¿Cuál es tu consejo para que las familias traten de mantenerse lo más saludables posible este invierno?

Wen: Cualquier persona elegible para vacunarse debe hacerlo. Eso incluye a los niños de 5 a 11 años de edad, que son elegibles recientemente.

Aquellos que son elegibles para recibir sus vacunas de refuerzo también deben recibirlas. Existe una evidencia creciente de que la inmunidad disminuye con el tiempo y recibir un refuerzo ayudará a proteger contra infecciones irruptivas, y probablemente reducirá la probabilidad de transmitir covid-19 a otras personas también.

Hablemos también de los aspectos de la salud distintos del coronavirus. Para empezar, asegúrate de vacunarte contra la influenza. Se puede administrar al mismo tiempo que una vacuna contra el coronavirus o un refuerzo. La vacuna contra la influenza reduce la probabilidad de contraer este virus y la gravedad de la enfermedad si aún así terminas contagiando gripe. Esto es particularmente importante porque el año pasado fue una temporada de gripe leve, lo que significa que muchas personas no tienen inmunidad a la influenza. Queremos prevenir la posibilidad de un “gemelo-demic” de la gripe y covid-19.

Para los niños, asegúrate de que también estén al día con otras vacunas. Y tanto para niños como para adultos, presta atención a otros problemas de mantenimiento de la salud. Muchas citas médicas se han retrasado debido al covid-19. Ahora es el momento de hacerse una mamografía y exámenes de detección de cáncer de cuello uterino y de colon, hacerse un chequeo de la presión arterial y la diabetes, visitar al dentista y, en general, estar al tanto de sus otros problemas médicos.

También es vital mencionar la salud mental, que es tan importante como la salud física. La pandemia ha sido un gran desafío para muchas personas. La salud mental ya era una necesidad insatisfecha antes de covid-19. Ahora es el momento de trabajar en el bienestar de la salud mental y buscar ayuda si la necesita, tal como lo haría con los problemas de salud física.

El covid-19 aumentó las muertes en un 16% y también afectó la salud mental en los países de la OCDE, según un informe

Estudio: el ejercicio en pandemia mejora la salud mental 0:37

CNN: ¿Hay algunos suministros que recomendaría para que las personas se abastezcan, desde el punto de vista de covid-19?

Wen: Todos los hogares deben tener un conjunto estándar de suministros cuando se trata de cuidar a los miembros enfermos de la familia. Eso incluye un termómetro, agentes para reducir la fiebre (acetaminofén e ibuprofeno) y soluciones rehidratantes (como Pedialyte).

Las máscaras de alta calidad (N95, KN95, KF94) ahora están ampliamente disponibles. Asegúrate de tener al menos cinco mascarillas para cada miembro del hogar. Deben usarse cuando se encuentre en áreas interiores con mucha gente.

También recomiendo encarecidamente abastecerse de pruebas rápidas. Su familia debe tener al menos una, idealmente dos, pruebas rápidas para cada miembro del hogar. Estas son pruebas que están disponibles para su compra sin receta en su farmacia local. Los resultados regresan en 15 minutos. Eso es diferente de la prueba estándar de oro, la prueba de PCR. En muchos lugares, debe obtener una nota del médico para obtener una prueba de PCR o es posible que deba acudir a un centro de atención de urgencia para que lo atiendan. Eso agrega gastos; además, los resultados pueden tardar 24 horas o más en devolverse.

Debido a que las pruebas de PCR no están tan fácilmente disponibles, las pruebas rápidas pueden ser útiles si alguien comienza a tener síntomas, especialmente si lleva tiempo obtener una prueba de PCR y luego obtener los resultados. Las pruebas rápidas también son muy útiles para fines de detección, por ejemplo, antes de reunirse con amigos y familiares en el interior.

Consejos para el invierno de 2021: vacúnate y usa mascarillas para evitar la propagación del covid-19

CNN: ¿Qué les dices a aquellos que están realmente cansados del covid-19, más en invierno, y quieren volver a la normalidad previa a la pandemia?

Wen: ¡Diría que los escucho! También estoy cansada del covid-19, todos lo estamos.

Sin embargo, aquí está la cuestión: el covid-19 aún no ha terminado con nosotros. Todavía tenemos más de 80.000 nuevas infecciones diarias y más de 1.100 estadounidenses mueren todos los días por el coronavirus. Estamos en un lugar mucho mejor que el año pasado, gracias a las vacunas, pero todavía no estamos fuera de peligro.

Dicho esto, hay muchas cosas que podemos reanudar para intentar volver a la normalidad. Considera hacer una lista de todas las cosas que deseas hacer. Revisa la lista y mira cuántas cosas se pueden hacer ahora, con mayor seguridad.

Por ejemplo, puedes tener comidas navideñas con tus seres queridos, incluso si tienes hijos que aún no están completamente vacunados. Hay algunas precauciones adicionales que aún deben tomarse, pero puedes reunirse con amigos y familiares nuevamente.

Sé que la pandemia ha sido muy difícil para muchas familias. Podemos pasar este invierno sin covid-19, si todos trabajamos juntos para reducir el riesgo, mientras reiniciamos las actividades que más perdemos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.