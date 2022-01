La variante ómicron ‘encontrará a casi todos’, dice Fauci, pero a las personas vacunadas les irá mejor

olivertapia

(CNN) — A medida que la variante ómicron del nuevo coronavirus se propaga como un reguero de pólvora en Estados Unidos, es probable que casi todos estén expuestos a la cepa, pero a las personas vacunadas les irá mejor, dijo el martes el principal experto en enfermedades infecciosas del país.

“Ómicron, con su grado extraordinario y sin precedentes de eficiencia de transmisibilidad, finalmente encontrará a casi todos”, dijo el Dr. Anthony Fauci a J. Stephen Morrison, vicepresidente sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Aquellos que han sido vacunados… y tienen un refuerzo estarían expuestos. Algunos, tal vez muchos de ellos, se infectarán pero muy probablemente, con algunas excepciones, les irá razonablemente bien en el sentido de no tener hospitalización y muerte”.

Por el contrario, aquellos que no están vacunados “van a recibir la peor parte del aspecto grave de esto”, agregó.

En Estados Unidos, al menos uno de cada cinco estadounidenses elegibles, aproximadamente 65 millones de personas, no están vacunados contra el covid-19. Más del 62% del país ha sido vacunado por completo, pero solo el 23% está vacunado por completo y tiene un refuerzo, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Fauci se pregunta por qué un senador querría atacarlo personalmente 1:29

Los comentarios de Fauci se produjeron en respuesta a una pregunta sobre si la pandemia ha entrado en una nueva fase. Eso vendrá cuando haya suficiente protección en la comunidad y medicamentos para tratar fácilmente el covid-19 grave, dijo. Y agregó: “Es posible que estemos en el umbral de eso en este momento”.

También el martes, la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., la Dra. Janet Woodcock, dijo que si bien la mayoría de las personas podrían contraer el virus, el enfoque ahora debe ser asegurarse de que los hospitales y los servicios esenciales funcionen.

Woodcock respondió a una pregunta del senador Mike Braun sobre si es hora de que Estados Unidos cambie su estrategia contra el covid-19. Su declaración no fue una nueva evaluación del covid-19, sino más bien un intento de dejar en claro la necesidad de priorizar los servicios esenciales a medida que aumenta la variante ómicron.

“Creo que es difícil procesar lo que realmente está sucediendo en este momento, que es: la mayoría de las personas contraerán covid”, dijo Woodcock el martes en una audiencia de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. “Y lo que debemos hacer es asegurarnos de que los hospitales puedan funcionar, el transporte, ya saben, otros servicios esenciales no se interrumpan mientras esto sucede”.

El martes, la cantidad de pacientes estadounidenses hospitalizados con covid-19 alcanzó un récord. Esto agrega tensión a las redes de atención médica y empuja a los estados hacia la utilización de personal de emergencia y otras medidas mientras luchan por sobrellevar la situación.

Más de 145.900 personas estaban en hospitales de EE.UU. con covid-19 hasta el martes, un número que supera el pico anterior de mediados de enero de 2021 (142.246), y es casi el doble de lo que era hace dos semanas, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El récord de hospitalizaciones se produce en medio de un aumento en los casos alimentados por la variante ómicron, que es altamente transmisible.

Estados Unidos promedió más de 754.200 nuevos casos de covid-19 diariamente durante la última semana, según datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU). Eso es aproximadamente tres veces el promedio máximo del invierno pasado (251.987 el 11 de enero de 2021) y 4,5 veces el pico del aumento impulsado por delta (166.347 el 1 de septiembre), según JHU.

El país ha promediado 1.646 muertes por covid-19 por día durante la última semana, un 33% más que hace una semana, según JHU. El promedio máximo fue de 3.402 diarios el 13 de enero de 2021, según muestran los datos de JHU.

La variante ómicron causó el 98,3% de los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos la semana pasada, según las estimaciones publicadas el martes por los CDC.

¿Será necesaria una vacuna contra la variante ómicron? 1:17

Líderes activan nuevas medidas para combatir el aumento de los números

Los hospitales hacen cada vez más malabares con los problemas de personal, no solo por el aumento de la demanda, sino también porque sus empleados, que corren un alto riesgo de infección, tienen que aislarse y recuperarse después de dar positivo.

En Virginia, el gobernador Ralph Northam declaró un estado de emergencia limitado el lunes después de que la cantidad de hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos se duplicara con creces desde el 1 de diciembre. La orden permite a los hospitales ampliar la capacidad de camas y brinda más flexibilidad en la dotación de personal, dijo. Y agregó que también amplía el uso de la salud a distancia y qué profesionales médicos pueden administrar vacunas.

En Texas, se ha contratado, capacitado y desplegado al menos 2.700 trabajadores de salud para ayudar con el repunte. Y se unieron a más de 1.300 miembros del personal ya enviados a todo el estado, dijo el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas en un comunicado a CNN.

Kentucky ha movilizado a la Guardia Nacional para brindar apoyo, con 445 miembros enviados a 30 centros de atención médica, anunció el estado.

“Ómicron continúa ardiendo en la comunidad, creciendo a niveles que nunca antes habíamos visto. Ómicron es significativamente más contagiosa que incluso la variante delta”, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Y señaló que la variante anterior provocó un aumento de casos en el verano y otoño.

“Si se propaga al ritmo que estamos viendo, ciertamente llenará nuestros hospitales”, dijo. Y Kentucky “tiene 134 camas disponibles en la UCI para adultos”.

Y Nueva Jersey restableció una emergencia de salud pública, anunció el gobernador Phil Murphy. Dijo que el estado necesitaba “comprometer todos los recursos disponibles para hacer retroceder la ola” causada por ómicron. Solo en las últimas dos semanas, el estado vio a más de 10.000 personas que requirieron hospitalización debido al covid-19, dijo el gobernador en un anuncio en video.

Las medidas de mitigación, como el uso obligatorio de mascarillas, también se están reactivando en algunas áreas.

El gobernador de Delaware, John Carney, firmó el lunes un mandato universal de uso de mascarillas en interiores debido al aumento de hospitalizaciones, con algunos hospitales “más del 100% de la capacidad de camas para pacientes hospitalizados en medio de una escasez de personal paralizante”, dijo. Las iglesias y los lugares de culto están exentos, mientras que las empresas deben proporcionar máscaras a los clientes y tener letreros sobre los requisitos de uso de mascarilla en interiores.

“Es hora de que todos participen y hagan lo que funciona. Usen su máscara en interiores. Eviten las reuniones o consideren que se contagiarán y propagarán el covid. Vacúnense y, si son elegibles, obtengan una dosis de refuerzo. Así es como superaremos este aumento sin ponen en peligro más vidas”, dijo Carney.

La proporción de hospitalizaciones por infecciones emergentes está creciendo, pero los riesgos para los no vacunados son mayores

Los datos del Departamento de Salud sobre las hospitalizaciones por covid-19 incluyen tanto a los pacientes que están hospitalizados debido a complicaciones de covid-19 como a aquellos que pueden haber sido admitidos por otra cosa que no sea una prueba positivo por covid-19. Esto ha sido así durante toda la pandemia, aunque la proporción de pacientes que entran en cada categoría puede haber cambiado con el tiempo.

Las personas totalmente vacunadas representan una proporción cada vez mayor de las personas hospitalizadas con covid-19, mientras que las hospitalizaciones entre las personas que recibieron una vacuna de refuerzo aún son raras, y la brecha en el riesgo por estado de vacunación ha sido amplia.

¿En qué se diferencia ómicron a otras variantes? Esto es lo que sabemos 2:50

Entre abril y julio de 2021, antes de la aparición de la variante ómicron, más del 90% de las hospitalizaciones por covid-19 se produjeron entre personas que no estaban vacunadas o que estaban parcialmente vacunadas, según un estudio publicado por los CDC.

Pero una muestra de datos recopilados por CNN sugiere que la cifra se ha reducido entre el 60% y el 75% en los últimos días y meses:

En Pensilvania, alrededor del 75% de las hospitalizaciones por covid-19 entre septiembre y principios de diciembre de 2021 fueron personas que no estaban completamente vacunadas, según datos del departamento de salud del estado. En Nueva York, alrededor del 61% de las hospitalizaciones por covid-19 durante la semana que finalizó el 2 de enero de 2022 fueron personas que no estaban completamente vacunadas, según datos del departamento de salud del estado. Beaumont Health, el sistema de atención médica más grande de Michigan, informó el jueves que el 62% de los pacientes con covid-19 en sus ocho hospitales no estaban vacunados.

En algunos hospitales, hasta el 40% de los pacientes con covid-19 “ingresan no porque estén enfermos con covid-19, sino porque ingresan con algo más y se les detectó covid-19 o la variante ómicron”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, a Fox News el domingo.

Pero los casos de covid-19 en los hospitales agotan los recursos, independientemente de si un paciente fue hospitalizado debido al covid-19, dijo el corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta.

“Si (por cierto) les diagnostican covid en el hospital, aún deben entrar en el protocolo de infección: equipo de protección personal, todo eso aún debe utilizarse. Por lo tanto, es una gran carga para el sistema en general”, dijo Gupta el martes.

Si bien las personas completamente vacunadas ahora representan buena parte de las hospitalizaciones por covid-19, varios conteos sugieren que aquellas que están completamente vacunadas y con un refuerzo representan una pequeña parte.

En el Sistema Médico de la Universidad de Maryland, menos del 5% de los pacientes hospitalizados están completamente vacunadas y tienen refuerzo, dijo el jueves el presidente y director ejecutivo, el Dr. Mohan Suntha. Beaumont Health informó el jueves que solo el 8% de los pacientes con covid-19 estaban completamente vacunados y con refuerzo.

Los CDC no respondieron a las múltiples solicitudes de datos de CNN sobre la proporción de hospitalizaciones por covid-19 por estado de vacunación.

La agencia publica datos en su sitio web sobre el riesgo relativo por estado de vacunación. Acumulativamente, el riesgo de hospitalización ha sido ocho veces mayor para las personas no vacunadas que para las personas completamente vacunadas. Pero en la última semana de noviembre, los datos de los CDC mostraron que las tasas de hospitalización eran unas 17 veces más altas para las personas no vacunadas que para las personas con todas las vacunas.

Las escuelas y las industrias se enfrentan a los problemas de ómicron

El debate sobre la seguridad en las escuelas frente al covid-19 continúa, ya que solo uno de cada seis niños de 5 a 11 años está totalmente vacunado, según datos de los CDC.

Mientras Los Ángeles se preparaba para regresar a la escuela el martes, aproximadamente 62.000 estudiantes y trabajadores dieron positivo por covid-19 y tendrán que quedarse en casa, según mostraron los datos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles el lunes, lo que equivale a una tasa de positividad del 14,99%. La tasa de positividad del condado de Los Ángeles en general, en comparación, se ha disparado al 22%.

En Chicago, los educadores regresaron a la escuela el martes y se espera que los estudiantes reanuden el aprendizaje en persona el miércoles luego de una disputa de casi una semana. El Sindicato de Maestros de Chicago había votado para enseñar de forma remota la semana pasada, y el distrito escolar respondió cancelando las clases durante cuatro días.

El acuerdo, anunciado el lunes por la noche, incluía métricas sobre cuándo un salón de clases tendría que volver a la educación a distancia debido a los niveles de covid-19.

En áreas donde las escuelas han vuelto al aprendizaje presencial después de las vacaciones, el tiempo necesario para que las personas con covid-19 se recuperen ha afectado algunos servicios esenciales.

Covid: ¿cuándo dejará de ser pandemia para ser endemia? 1:31

Otros sectores también están luchando debido a las altas tasas de infección.

Algunos municipios han visto a casi una cuarta parte de su fuerza laboral de recolección de basura enfermarse en las últimas semanas debido al covid-19, lo que ha provocado demoras, según la Asociación de Residuos Sólidos de América del Norte.

“Desafortunadamente, esto coincidió con el aumento de los volúmenes de basura y reciclaje asociados con las festividades. Sin embargo, esperamos que a medida que disminuyan los volúmenes y los trabajadores de saneamiento regresen al trabajo, estos retrasos serán temporales”, dijo el director ejecutivo y CEO David Biderman en un comunicado el lunes.

En cuanto a los viajes, las aerolíneas de EE.UU. cancelaron miles de vuelos adicionales durante el fin de semana debido a las ausencias por covid-19 y las tormentas de invierno. Y la línea de cruceros Royal Caribbean International anunció que canceló viajes en cuatro barcos debido a “circunstancias en curso relacionadas con el covid en todo el mundo”. La semana pasada, Norwegian Cruise Line canceló los viajes de ocho barcos.

Los sistemas de transporte público en las principales áreas metropolitanas, como la ciudad de Nueva York y Washington, han tenido que reducir el servicio al tener varios empleados enfermos de covid-19. En Detroit, entre el 20% y el 25% del servicio de autobuses SMART se ha cancelado o retrasado, dijo la agencia en un comunicado el sábado.

Rosa Flores, Virginia Langmaid, Claudia Domínguez, David Shortell, Pete Muntean, Melissa Alonso, Hannah Sarisohn, Cheri Mossburg y Jenn Selva de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.