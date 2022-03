Arrestan a una persona con un arma en la Base Conjunta Andrews después de la llegada de la vicepresidenta Harris

olivertapia

(CNN) — El personal de seguridad de la Base Conjunta Andrews en Maryland arrestó el domingo por la noche a una persona con un arma, mientras que otra sigue prófuga, según un comunicado de prensa, poco después de que la vicepresidenta Kamala Harris llegara a la base.

El personal de seguridad desplegó barreras para detener el vehículo de los intrusos, que llegó alrededor de las 9 pm ET y no siguió las órdenes en la puerta principal de la base, según el comunicado. No hubo disparos.

Una fila de automóviles y personas espera para salir de una puerta en la base conjunta Andrews durante una situación de cierre en Maryland, EE.UU., el domingo 6 de marzo.

Harris había llegado a la base a las 8:47 pm, hora del Este, a bordo del avión Air Force Two, según informes del grupo, después de un viaje a Selma, Alabama, para conmemorar el 57 aniversario del Domingo Sangriento.

El motivo detrás del incidente no quedó claro de inmediato.

Tanto la vicepresidenta como el segundo caballero Doug Emhoff estaban en el helicóptero Marine Two alrededor de las 8:51 pm ET, según un informe a la prensa, y habían abandonado la base según un informe grupal alrededor de las 9 pm. La oficina de Harris le dijo al grupo que su personal y el secretario de Transporte, Pete Buttigieg; el secretario de Educación, Miguel Cardona; la secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Michael Regan, quienes viajaban con Harris, habían abandonado la base con seguridad, según un informe a la prensa a casi las 10 pm.

El presidente Joe Biden viajó directamente de regreso a la Casa Blanca a bordo del helicóptero Marine One después de pasar el fin de semana en Wilmington, Delaware.

Los reporteros de televisión que viajaban con Biden aterrizaron por separado en la Base Conjunta Andrews y vieron a personas registrando una zona boscosa con linternas y varias patrullas policiales que iban a gran velocidad.

El grupo de periodistas que viajaba con Biden estaba a salvo fuera de la base casi a las 10 pm ET. El grupo de periodistas que viajó con Harris también estaba fuera de la base a las 11:55 pm ET.

CNN se ha comunicado con el Servicio Secreto de EE.UU. para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.