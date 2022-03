Exclusiva: Las cremas blanqueadoras de la piel con altos niveles de mercurio se siguen vendiendo en las principales tiendas en línea, según un estudio

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un nuevo informe del Grupo de Trabajo Cero Mercurio (ZMWG, por sus siglas en inglés) reveló que se siguen vendiendo productos blanqueadores de la piel con altos niveles de mercurio en las mayores plataformas de comercio electrónico del mundo, incluidos los sitios web de eBay, Amazon y Alibaba.

El informe, compartido en exclusiva con CNN antes de su publicación, es el tercero del ZMWG que revela los altos niveles de mercurio en los jabones y cremas blanqueadoras de la piel y su disponibilidad a nivel mundial. Sin embargo, este es el primer informe del grupo que se centra exclusivamente en la venta en línea de estos productos.

Para su investigación, el ZMWG compró y analizó 271 productos para aclarar la piel en más de 40 sitios de comercio electrónico de 17 países de Europa, Asia, África y América. De ellos, 129 productos de 16 países tenían altos niveles de mercurio y se vendían en más de 30 sitios diferentes.

“Cuando empezamos a examinar estos productos en línea, su uso estaba tan generalizado”, dijo Michael Bender, director ejecutivo del Proyecto de Política sobre el Mercurio y coordinador del ZMWG. “Era como una explosión en comparación con lo que veíamos en los mercados locales”, dijo a CNN.

El uso de mercurio en los cosméticos está restringido en la mayoría de los países debido a sus efectos tóxicos. En 2013, el convenio de Minamata sobre el mercurio estableció un límite internacional para los cosméticos de 1mg/kg de mercurio, o 1 parte por millón (ppm) que entró en vigor en 2021, aunque esto excluye los cosméticos para el contorno de ojos. La fabricación, importación y exportación de cosméticos con más de 1 ppm de mercurio también está prohibida por el tratado mundial.

Pero el 47% de los productos blanqueadores de la piel analizados por el ZMWG contenían más del nivel permitido de mercurio, con muchos de ellos con más de 10.000 ppm de mercurio, y algunos con más de 50.000 ppm, según el informe. CNN no probó de forma independiente los productos mencionados en el informe.

El ZMWG, una coalición internacional de más de 110 ONG de interés público, medioambiental y sanitario de más de 55 países, pide que los sitios de comercio electrónico sean responsables de los productos que se venden en sus plataformas y solicita que cumplan cabalmente las leyes de salud y seguridad de los países en los que venden.

EE.UU. presenta proyecto de ley para evitar sustancias tóxicas en cosméticos

Es injusto que “las empresas ubicadas físicamente tengan que cumplir las leyes nacionales y las empresas de Internet aparentemente no”, dijo Bender. “Si es ilegal en el país, debería serlo en Internet”.

Según el informe, que se publica este jueves, los actuales marcos legales reguladores de muchos países del mundo no protegen adecuadamente a los consumidores de los productos peligrosos, falsificados e ilegales que se venden en línea.

“Muchos países de todo el mundo, incluso en la Unión Europea, cuentan con una normativa sobre el mercurio en las cremas para la piel, pero éstas acaban por entrar en el mercado”, afirma Elena Lymberidi, responsable de políticas de la Campaña Cero Mercurio y coordinadora del ZMWG.

Lymberidi quiere que los gobiernos nacionales establezcan normas claras de responsabilidad y que los consumidores reciban en línea la misma información que verían en las tiendas, como el etiquetado y la divulgación completa de los ingredientes.

Los mismos productos aparecen en todo el mundo

Se estima que el sector del blanqueamiento de la piel tiene un valor de US$ 8.000 millones en todo el mundo y se prevé que alcance los US$ 11.800 millones para 2026. Los estudios sugieren que las mujeres representan casi el 80% de las ventas en todo el mundo.

El mercurio se ha utilizado durante mucho tiempo en los productos blanqueadores de la piel debido a su capacidad para bloquear la producción de melanina en la piel, el pigmento que le da color a la piel. Es extremadamente tóxico para la salud en niveles elevados y puede afectar al organismo de diversas maneras.

“El mercurio se absorbe fácilmente a través de la piel y puede provocar sarpullidos, reacciones alérgicas e incluso daños renales y trastornos del sistema nervioso. También puede provocar cambios perjudiciales en la placenta, causando posteriormente daños al feto durante el embarazo, y puede pasar a los niños a través del contacto piel con piel”, explicó Lymberidi. Los estudios han demostrado que los hogares también pueden contaminarse.

Un total de 36 marcas fabricaban productos identificados por el ZMWG que contenían altos niveles de mercurio y la mayoría estaban disponibles en varios países y continentes a través de diversas plataformas online. Entre ellos se encontraban algunos productos de marcas como las empresas pakistaníes Goree, Aneeza, Faiza, Chandni y Noor, la tailandesa Kim, la china Jiaoli y la mexicana La Tia Mana. Todas, excepto La Tia Mana, habían sido identificadas en informes anteriores del ZMWG, pero siguen conteniendo altos niveles de mercurio y están disponibles en línea, según el último informe.

“Cuando comparamos año tras año, vemos las mismas marcas y los mismos productos que aparecen en todo el mundo”, dijo Bender.

Otros múltiples informes y listas de salud pública también han identificado que la mayoría de estas marcas contienen niveles tóxicos de mercurio.

Cuando se le pidió un comentario, Goree dijo a la CNN que sus cremas contienen menos de 1 ppm de mercurio, pero no respondió a otras preguntas o solicitudes de comentarios sobre los últimos hallazgos del ZMWG, que encontró que la crema contenía 21.699 ppm de mercurio.

En su sitio web, Goree advierte que se están vendiendo productos falsos, entre ellos uno llamado “Goree whitening cream”, utilizando el nombre y la marca de la empresa, y advierte que estos productos contienen altos niveles de mercurio. La empresa aclara que su producto se llama “Goree beauty cream”. Sin embargo, este último producto es una de las cremas obtenidas y probadas por el ZMWG en su informe, así como el producto “Goree Day and Night cream” que la empresa también fabrica, según su sitio web.

Chandni, Aneeza, Faiza, Noor y Kim no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN y no se encontró un contacto válido para Jiaoli, a pesar de las múltiples consultas con los vendedores en línea.

La Tia Mana informó a CNN que los productos parecidos a los suyos fueron fabricados en su día por otra empresa en México y que ahora están descatalogados. La empresa afirmó que los productos probados por ZMWG eran estos productos descatalogados, y añadió que su propio producto es casero y utiliza ingredientes comprados en Estados Unidos. Cuando se le pidió más claridad, la empresa no respondió.

La respuesta de los minoristas en línea

Bender y Lymberidi explicaron que, aunque las plataformas suelen retirar los productos cuando se les informa de su venta, suelen volver a aparecer más tarde.

Por ejemplo, CNN se puso en contacto con eBay en diciembre destacando la disponibilidad de la crema de belleza Chandni y la crema de día y noche Goree en su sitio web, basándose en las conclusiones del informe del ZMWG de 2019. Los productos fueron retirados, pero en febrero, la crema de belleza Chandni volvió a estar disponible a través de un vendedor diferente.

eBay dijo a CNN que emplea “una combinación de herramientas de vigilancia digital y manual para eliminar productos que no cumplen con las regulaciones de salud y seguridad aplicables, incluidos los productos para aclarar la piel que contienen ingredientes prohibidos hidroquinona y mercurio”. La empresa dijo que ha bloqueado más de 10.000 intentos de listados de productos prohibidos para aclarar la piel, pero cuando se le preguntó por qué estas medidas no están funcionando, dado que los productos siguen estando disponibles en su plataforma, eBay no respondió.

Según el informe, la mayor parte de los productos blanqueadores de la piel analizados por ZMWG y que contenían altos niveles de mercurio estaban disponibles en eBay, Ubuy, Shopee (propiedad de Sea Limited) y Flipkart. También se compraron productos que contenían mercurio en Daraz y Aliexpress, ambos parte del grupo Alibaba, y dos cremas se compraron en el sitio de Amazon en la India y en Amazon.com.

Ubuy no respondió a la solicitud de comentarios de CNN a tiempo para su publicación.

Bender reconoce que Amazon parece haber reprimido las ventas de estos productos en Estados Unidos, y añade que probablemente se deba a la demanda interpuesta contra la empresa en 2019 por no advertir a los clientes sobre los niveles tóxicos de mercurio en los productos blanqueadores de la piel que vende. Un tribunal de California dictaminó que Amazon estaba exento de responsabilidad por los productos vendidos por terceros.

Amazon pagará hasta US$ 1.000 en daños por mercancías peligrosas

Amazon retiró los listados de los dos productos comprados por ZMWG cuando CNN les informó de los niveles de mercurio que contenían.

Al igual que en el caso de eBay, Amazon dijo a CNN en un comunicado que supervisa su tienda y tiene “medidas proactivas para evitar que se listen productos prohibidos”. Añadió que los vendedores de terceros están obligados a seguir todas las leyes y reglamentos aplicables, así como las políticas de Amazon, cuando ponen a la venta artículos, y aquellos que violan las políticas están sujetos a medidas, incluyendo la posible eliminación de su cuenta.

Shopee, Flipkart, Daraz y Aliexpress dieron respuestas similares a las de Amazon e eBay. Las cuatro empresas explicaron que la venta de productos ilegales o peligrosos está prohibida en sus sitios y que se espera que los vendedores sigan la normativa local y las políticas de la empresa. Las empresas también explicaron los sistemas de control y supervisión en vigor para evitar o eliminar los productos que infringen estas políticas.

Shopee añadió que trabaja con los gobiernos locales y las autoridades sanitarias para retirar los productos señalados por contener altos niveles de mercurio. La empresa también animó a los usuarios a ponerse en contacto con Shopee si encuentran anuncios similares en su plataforma.

Una mujer está en coma tras usar crema facial contaminada con mercurio traída de México a través de una red informal

Flipkart añadió que utiliza una combinación de inteligencia artificial e intervenciones manuales para controlar el cumplimiento de la ley y de sus condiciones de uso.

CNN preguntó además a los seis sitios de comercio electrónico por qué sus medidas de vigilancia no funcionaban, dado que los productos que contenían mercurio seguían siendo fácilmente accesibles. También se les preguntó qué otras medidas se tomarán ahora que este informe puso de manifiesto que se trata de un problema continuo.

Daraz y Aliexpress explicaron que actualizan continuamente sus medidas para garantizar que los usuarios accedan a productos seguros y de confianza. “Seguiremos haciéndolo y tomaremos las medidas necesarias en caso de que haya vendedores y productos que no cumplan nuestros estándares de seguridad y nuestro código de cumplimiento”, dijeron a CNN.

Amazon, eBay, Flipkart y Shopee no abordaron las dos preguntas anteriores en sus respuestas.

La historia de Promee

Promee Tasneem, de 28 años, es profesora en Dhaka, Bangladesh. Hace dos años, quiso tener una piel más clara antes de su boda y empezó a utilizar dos de las cremas que el informe identificaba por contener altos niveles de mercurio, que compró en uno de los sitios citados en el informe, según dijo a CNN.

“Siempre he sido un poco más oscura y tenía círculos [alrededor de los ojos]. Así que, en marzo de 2020, nueve meses antes de casarme, pedí las dos cremas de belleza”, dijo a CNN.

Utilizó las dos cremas de forma intermitente durante ocho meses y empezó a ver resultados al mes de usarlas. Pero siete meses después, empezaron los efectos secundarios. “Me había vuelto más blanca, pero también me empezaron a salir erupciones rojas debajo de los ojos, que era donde me ponía más crema”, dijo. “Pronto, mis ojos empezaron a lagrimear todo el tiempo y acudí a un médico que me dijo que lo que me ocurre es un efecto secundario de las cremas que estoy usando”.

Siguiendo las instrucciones de su dermatólogo, Promee dejó de usar los productos inmediatamente, pero sus erupciones empeoraron antes de mejorar. “Incluso ahora, no puedo usar ninguna crema, y tengo manchas rojas por todas partes”, dijo. “Si es necesario, uso aloe vera para hidratar mi piel”.

Su consejo a otras personas tentadas por la promesa de una piel más blanca es que eviten estas cremas a toda costa.

“Solo puedo advertir a la gente que no use estas cremas”, dice Promee. “La belleza temporal no vale los problemas de por vida”.

— Pallabi Munsi de CNN contribuyó con este reportaje.

