La primera dama de Ucrania emerge como una firme defensora de su nación en las redes sociales

(CNN) — Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, publicó el martes una carta abierta dirigida a los medios de comunicación de todo el mundo, detallando lo que describió como el “asesinato masivo de civiles ucranianos”.

En las últimas semanas, Zelenska ha utilizado repetidamente las redes sociales para resaltar la difícil situación de su nación, pero ninguna ha sido tan directa como su publicación reciente, que termina con el grito de guerra: “Venceremos. Por nuestra unidad. Unidad hacia el amor por Ucrania. ¡Gloria a Ucrania!”.

A medida que su esposo, el presidente Volodymyr Zelensky, ha emergido como el rostro del desafío ucraniano a la invasión rusa, Zelenska se ha vuelto cada vez más vociferante en línea como un medio para apoyarlo y para reforzar la conciencia internacional sobre la difícil situación de su país.

Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, Zelensky declaró en un discurso en video que creía que “grupos enemigos de sabotaje” habían entrado en Kyiv y que él era su objetivo número uno. Su familia, dijo, era el segundo objetivo.

Zelensky y Olena se conocieron en la escuela secundaria.

El paradero de su esposa y sus dos hijos es secreto, por razones de seguridad. No obstante, Zelenska ha estado desempeñando un papel activo en las redes sociales, inspirando a su gente y respaldando la resistencia a las fuerzas rusas, mientras obtiene el apoyo del resto del mundo. Solo en Instagram, tiene 2,4 millones de seguidores.

La mujer de 44 años publicó la carta abierta el martes en sus diversas plataformas de redes sociales, así como en el sitio web oficial del presidente, en respuesta a un “número abrumador de medios de comunicación de todo el mundo” que habían solicitado una entrevista con ella.

Comenzó la apasionada carta, titulada “Yo testifico”, recordando los eventos del 24 de febrero.

“Los tanques cruzaron la frontera con Ucrania, los aviones ingresaron a nuestro espacio aéreo, los lanzadores de misiles rodearon nuestras ciudades”, escribió.

“A pesar de las garantías de los medios de propaganda respaldados por el Kremlin, que llaman a esto una ‘operación especial’, es, de hecho, el asesinato en masa de civiles ucranianos”.

Antes de la invasión rusa, Zelenska hizo campaña sobre numerosos temas, incluida la nutrición infantil.

La primera dama de Ucrania destacó las “aterradoras y devastadoras” víctimas infantiles, al tiempo que describió el horror de los bebés que nacen en los refugios antiaéreos y las carreteras “inundadas” de refugiados.

Según el sitio web del Congreso de Mujeres de Ucrania, una plataforma pública que aboga por la igualdad de género en el gobierno y la sociedad ucraniana en general, Zelenska nació en febrero de 1978 y conoció a su futuro esposo en la escuela secundaria Kryvyi Rih Gymnasium №95 en Kryvyi Rih, la ciudad del sur de Ucrania donde ambos crecieron. Su biografía en el sitio dice que luego se especializó en arquitectura en el Instituto Económico Kryvyi Rih y se graduó en 2000.

La pareja se casó en 2003 y tuvo una hija, Oleksandra, un año después. Su hijo, Kyrylo, nació en 2013.

Al igual que su esposo, quien es licenciado en derecho, Zelenska se alejó de su campo académico de interés y se dedicó al mundo del espectáculo.

Ayudó a Zelensky a crear monólogos para el programa de comedia de la televisión rusa KVN, según la agencia de prensa ucraniana UNIAN, y más tarde se convirtió en guionista en la productora de televisión Kvartal 95 Studio, de la que fue cofundadora.

En una extensa entrevista con Vogue Ucrania en 2019, poco después de que su esposo llegara al poder en una elección aplastante, Zelenska se describió a sí misma como una “persona no pública” que prefiere quedarse “entre bastidores”.

Cuando su esposo comediante expresó por primera vez sus ambiciones políticas, su esposa no quedó muy impresionada. En la entrevista con Vogue, que contó con una glamorosa sesión de fotos, dijo: “No estaba muy feliz cuando me di cuenta de que esos eran los planes. Me di cuenta de cómo cambiaría todo y qué dificultades tendríamos que enfrentar”.

Habló de adaptarse a la vida en la esfera pública, pero expresó su determinación de proteger a sus hijos y dijo: “Déjenlos elegir cómo quieren vivir”.

En los tres años transcurridos desde que asumió el cargo de primera dama, ha acompañado a su marido en numerosas visitas oficiales por todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, Japón y Francia. Mientras tanto, su puesto le ha permitido centrarse en numerosos temas cercanos a su corazón, entre ellos “la salud de los niños, la igualdad de oportunidades para todos los ucranianos y la diplomacia cultural”, dijo a Vogue.

Una de sus campañas ha sido mejorar las comidas de los niños en la escuela, realizando misiones de investigación en Letonia, Japón y EE.UU., entre otros países.

No hace falta decir que ahora está concentrada en la batalla de Ucrania por la supervivencia. A principios de este mes, creó un canal de Telegram dedicado a brindar consejos sobre “cómo actuar y vivir en tiempos de guerra”.

Horas después de publicar su carta abierta, Zelenska, quien en 2020 ingresó en el hospital con covid-19, actualizó su cuenta de Instagram con una foto de jóvenes pacientes con cáncer que se dirigían a un lugar de tratamiento seguro en Polonia.

Ella escribió: “Estos son pacientes jóvenes con cáncer de Ucrania. Justo ayer, se escondían de los bombardeos en los sótanos de las clínicas. Ahora están cruzando la frontera polaca en el camino para encontrar seguridad y, lo más importante, para continuar con sus tratamientos. ¡Ningún agresor en el mundo puede impedir que ganen la batalla contra la enfermedad!”.

En su carta abierta, reiteró la demanda de su esposo de una zona de exclusión aérea y agregó: “Ucrania está deteniendo la fuerza que mañana puede ingresar agresivamente a sus ciudades con el pretexto de salvar a los civiles”.

“Si no detenemos a Putin, que amenaza con iniciar una guerra nuclear, no habrá un lugar seguro en el mundo para ninguno de nosotros”.

