Ryan Coogler, director de ‘Black Panther’, fue confundido con un ladrón de bancos y detenido por la policía

olivertapia

(CNN) — Ryan Coogler fue detenido por la policía en enero después de ser confundido con un ladrón de bancos.

El director de “Black Panther” estaba en Atlanta, intentando retirar US$ 12.000 de su cuenta en Bank of America. El cajero recibió una alerta en su cuenta, según el informe policial obtenido por CNN, porque el monto superaba los US$ 10.000. El cajero notificó a su superior que pensaba que Coogler estaba tratando de robar el banco y se llamó al 911.

El director Ryan Coogler en el Festival de Cine de Cannes en 2018.

Ryan Coogler había escrito una nota en el reverso de su boleta de retiro en la que decía que quería que el dinero se contara discretamente, dada la cantidad, según el informe.

Cuando llegó la policía, dos de los colegas de Coogler, que lo esperaban en un vehículo estacionado afuera del banco, fueron detenidos y colocados en la parte trasera de un auto policial. Coogler fue esposado mientras la policía investigaba la llamada. Fue liberado poco después de que verificaron su identidad, según el informe policial.

“Esta situación nunca debería haber ocurrido. Sin embargo, Bank of America trabajó conmigo y la abordó a mi entera satisfacción y seguimos adelante”, dijo Ryan Coogler en un comunicado a Variety.

CNN se comunicó con el representante de Coogler para hacer comentarios.

“Lamentamos profundamente que haya ocurrido este incidente. Nunca debió haber ocurrido y nos hemos disculpado con el Sr. Coogler”, dijo Bank of America en un comunicado a CNN.

Ryan Coogler estaba en Georgia en el momento del incidente, trabajando en la producción de “Black Panther: Wakanda Forever”, la secuela de su éxito de taquilla de 2018.

La película se estrenará en noviembre.

