ANÁLISIS: Occidente se está quedando sin formas de castigar a Putin

(CNN) — La indignación de Occidente, las nuevas sanciones y las promesas de armas de última generación llegaron demasiado tarde para salvar al hombre que fue encontrado muerto a tiros junto a su bicicleta en un banco de hierba a las afueras de Kyiv.

El hombre fue fotografiado en un fin de semana de imágenes horribles en Ucrania.

Era uno de los muchos civiles inocentes cuyo destino chocó al azar con la bárbara invasión del presidente Vladimir Putin. Las escenas que se están revelando a medida que las tropas rusas se retiran de Kyiv están provocando recuerdos espeluznantes de las atrocidades que los nazis cometieron por última vez contra los ucranianos en la Segunda Guerra Mundial.

Es una instantánea del sangriento precio que están pagando los civiles ucranianos por la obsesión de Putin por la humillación de Rusia durante la Guerra Fría, y resume cómo las respuestas globales a los crímenes contra la humanidad -sin llegar a la acción militar- luchan por seguir el ritmo de una guerra despiadada sobre el terreno.

El sentimiento de repulsión por lo que está ocurriendo en Ucrania produjo el lunes un nuevo impulso para exigir responsabilidades a Rusia. La Unión Europea y Ucrania iniciaron una nueva investigación sobre posibles crímenes de guerra en el suburbio de Bucha, en Kyiv, donde se encontraron cadáveres esparcidos por las calles. Los congresistas pidieron al presidente Joe Biden que acelere el flujo de armas a Ucrania para hacer frente a la invasión. La Unión Europea se enfrenta a una creciente presión para aceptar un doloroso golpe económico al cortar totalmente las exportaciones rusas de petróleo y carbón.

Biden reaccionó el lunes al creciente catálogo de inhumanidad pidiendo más sanciones y que se celebre un juicio por crímenes de guerra contra Putin.

“Quizá recuerden que me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra”, dijo Biden. “Es un criminal de guerra. Este tipo es brutal”.

Pero la espantosa tragedia que se está revelando en Ucrania provoca que todas las medidas que Occidente está dispuesto a contemplar para castigar a Moscú y así repercutir en el curso de la guerra a largo plazo no puedan hacer mucho para salvar a los civiles que están siendo atacados ahora.

Y es dudoso que alguna de las posibles respuestas a la sed de sangre de las tropas de Putin pueda influir en el despiadado líder ruso.

El reflejo de los líderes de ofrecer condenas horrorizadas, de exigir responsabilidades y de arremeter contra Putin es comprensible. También es fundamental que el mundo no se adormezca hasta la aceptación.

Pero es poco probable que Occidente detenga la campaña de atrocidades de Putin a corto plazo, especialmente porque el líder ruso ha demostrado ser inmune a la indignación moral. Y dada la magnitud de la carnicería ya cometida, incluidos los ataques a bloques de apartamentos, hospitales y refugios antibombas, también parece haber superado hace tiempo el punto de cualquier contención.

El fin de semana, en el que aparecieron imágenes estremecedoras de civiles muertos a tiros, algunos de ellos al estilo de una ejecución, en Bucha, ha dado un nuevo impulso a la imposición de nuevos castigos a Rusia. Un equipo de CNN también observó una fosa común en la ciudad el domingo y fue testigo de la retirada de cadáveres de un sótano el lunes.

Ucrania advirtió el lunes que esas escenas pueden ser la “punta del iceberg”, y el presidente Volodymyr Zelensky dijo que se estaban descubriendo atrocidades peores.

“Ya hay información de que el número de víctimas puede ser aún mayor en Borodyanka y en algunas otras ciudades liberadas”, dijo Zelensky.

“En muchos pueblos de los distritos liberados de las regiones de Kyiv, Chernihiv y Sumy, los ocupantes hicieron cosas que los lugareños no habían visto ni siquiera durante la ocupación nazi de hace 80 años”.

Putin conoce los límites de Occidente

Las sanciones más duras de la historia, el nuevo estatus de Rusia como paria mundial y su aislamiento cultural, diplomático, económico y deportivo no han detenido todavía al hombre fuerte del Kremlin. Dada la posición política aparentemente segura de Putin, no muestra ninguna preocupación por ser etiquetado como criminal de guerra, y las posibilidades de que sea juzgado son remotas si no hay un cambio político asombroso en Rusia.

El desprecio de Rusia por la noción de responsabilidad, mientras tanto, brilló a través de sus absurdas afirmaciones de que las escenas de los cuerpos descompuestos sacados del sótano y las imágenes de civiles aparentemente asesinados al estilo de una ejecución fueron un montaje de los ucranianos.

Armado con el mayor arsenal de cabezas nucleares del mundo, Putin entiende que Occidente no está dispuesto a intervenir directamente en Ucrania y arriesgarse a un choque desastroso con Rusia con medidas como una zona de exclusión aérea para salvar a los civiles.

Está ofreciendo una lección de por qué otros dictadores podrían considerar la posibilidad de conseguir armas nucleares. El tipo de intervenciones occidentales para salvar a los civiles en lugares como Kosovo o Libia están prohibidas en Ucrania, simplemente por el poder implícito del arsenal del líder ruso y su ruido de sables al principio de la guerra.

Ochenta años después de que dictadores como Adolf Hitler en Alemania o Joseph Stalin en la Unión Soviética sembraran el terror dentro y fuera de sus países, Putin está creando un nuevo y terrible espectáculo para el siglo XXI: el de un dictador que no puede ser disuadido.

Una especial impunidad

La disposición de Putin a absorber los castigos que ya se impusieron a Rusia por la invasión le dio una especial impunidad. Las sanciones sobre la economía rusa y los oligarcas pueden tener un impacto debilitante a largo plazo. Pero es evidente que han fracasado como herramienta de disuasión.

El líder ruso también ha parecido dispuesto a tolerar grandes bajas entre sus tropas ante la heroica resistencia de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, la recalibración de la estrategia rusa para intentar consolidar el control de las regiones orientales puede demostrar que incluso Putin puede dejarse llevar por los acontecimientos a lo largo del tiempo.

Desde fuera, la guerra es un desastre militar, diplomático y económico para Rusia tras su fracaso en la conquista de objetivos clave. Pero todavía puede ser un éxito perverso para Putin si su objetivo es simplemente destruir la mayor parte posible de Ucrania y crear un desfile de la victoria para los medios de comunicación estatales rusos.

Así que, en muchos sentidos, está jugando un juego asimétrico con Occidente, cuyas sanciones y medidas punitivas se basan en una visión más lógica de los intereses de Rusia y sus propias limitaciones.

Aun así, la Casa Blanca reaccionó al horror que emerge de Ucrania prometiendo acelerar el ritmo de la ayuda militar, humanitaria y económica a Kyiv.

“Las imágenes de Bucha refuerzan poderosamente que ahora no es el momento de la autocomplacencia”, dijo el lunes el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

Esta ayuda podría acortar la guerra y aliviar los ataques a la población civil en las próximas semanas y meses. Pero Putin lleva semanas asediando y bombardeando ciudades ucranianas. Millones de personas ya fueron expulsadas del país hacia Europa Occidental como refugiados.

¿Un juicio al estilo Núremberg?

También está creciendo el impulso de crear algún tipo de mecanismo formal para que los líderes rusos rindan cuentas por los crímenes de guerra. El ex primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk declaró el lunes a Jake Tapper, de CNN, que la invasión fue el mayor desastre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que merecía un sistema de justicia similar al de los juicios de Núremberg contra los criminales de guerra nazis.

“Tenemos que prepararnos ahora mismo. Tenemos que realizar urgentemente una investigación conjunta para estar preparados para llevar a Putin ante la justicia y ver a Putin sentado tras… las rejas”.

Pero la naturaleza del sistema internacional posterior a la Guerra Fría complicaría el establecimiento de un sistema que gozará de legitimidad mundial. Rusia, por ejemplo, estaría segura de vetar cualquier intento de involucrar a las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. China también trataría de desbaratar cualquier esfuerzo por imponer la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos, dada su propia represión de los musulmanes uigures que Estados Unidos ha calificado de genocidio.

Aun así, la dificultad de llevar a Putin ante la justicia no significa que no se pueda investigar a los rusos que están por debajo en la cadena de mando, aunque la Corte Penal Internacional de La Haya no realiza juicios en ausencia. Sin embargo, la organización ya tiene investigaciones en Ucrania, que ha aceptado su jurisdicción a pesar de no ser miembro del tribunal.

Un nuevo golpe potencialmente significativo contra Rusia podría venir de Europa, ya que la Unión Europea prepara nuevas sanciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, respaldó una prohibición de las exportaciones de carbón y petróleo ruso a la UE tan pronto como esta semana.

Pero es dudoso que otras grandes potencias, incluida Alemania, vayan tan lejos, dada la escasez de energía y los picos de la ya elevada inflación que se producirían.

Sin duda, esta medida contribuiría a reducir la financiación de la guerra en Ucrania.

Pero a corto plazo, también plantearía dos preguntas: ¿Sigue siendo Putin vulnerable a la presión? ¿Y cuántos civiles ucranianos más morirán hasta que lo sea?

