El hermano de Chris Rock, Kenny, dice que la bofetada de Will Smith lo “carcome”

macamilarincon

(CNN) — Al hermano de Chris Rock le gustaría ver que a Will Smith le quitaran su premio Oscar al mejor actor.

En una entrevista con el diario Los Angeles Times, Kenny Rock habló de lo que siente sobre la bofetada que Will Smith le propinó a su hermano en los Premios de la Academia.

Chris Rock no quería que sacaran a Will Smith de los Oscar, dice Will Packer, productor de los premios

“Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto”, dijo Kenny Rock al periódico. “Cada vez que veo los videos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza”.

Chris Rock insistió en que no quería presentar cargos contra Will Smith, dice productor del programa de los Oscar

“Mi hermano no era una amenaza para él y simplemente no le tenías respeto en ese momento”, agregó. “Simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas que veían la ceremonia”.

Productor revela que la policía estaba lista para arrestar a Will Smith 1:45

Smith golpeó a Chris Rock después de que el comediante bromeara sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Pinkett Smith sufre pérdida de cabello debido a la alopecia.

Jada Pinkett Smith habla sobre “sanar”, en medio de la controversia de los Premios Oscar

Kenny Rock dijo que su hermano no sabía de la condición médica de ella. Y en ese sentido, mencionó al diario que le gustaría que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas retirara el premio Oscar a mejor actor que Smith ganó esa noche por su actuación en “King Richard”.

Días después del incidente, la Academia anunció que había “iniciado procedimientos disciplinarios” contra Smith.

¿Qué implica la renuncia de Will Smith a la Academia? 5:19

Smith luego renunció a la Academia.

David Rubin, presidente de la Academia, dijo en un comunicado que el grupo “continuará avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”.

Lo que aún queda sin resolver tras la bofetada de Will Smith

Otro de los hermanos de Rock, el comediante Tony Rock, también se pronunció en apoyo a su hermano.

Chris Rock dijo durante una de sus presentaciones después del incidente que aún estaba “procesando” lo que había sucedido. Y también que planeaba hablar sobre ello en una fecha posterior.

Chloe Melas y Brian Stelter, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.