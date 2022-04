Tony Dalton: “No me basé en ningún narcotraficante para personificar a Lalo Salamanca en “Better Call Saul”

merinojavier73

(CNN Español) — El actor mexicano Tony Dalton regresa a la sexta y última temporada de la serie “Better Call Saul” como el narcotraficante Lalo Salamanca.

La trayectoria de este actor nacido en Nuevo Laredo, Texas, abarca series como “Capadocia”, “Sr. Ávila”, “Sense8” y “Los simuladores” y cintas como “Hell”, “Amar no es querer” y “Amalgama”, entre otras.

En una videollamada desde Ciudad de México, el actor habló con Zona Pop CNN sobre las dos participaciones que tiene en las series norteamericanas como “Hawkeye” de Disney+ y “Better Call Saul” de AMC.

Dalton es Jack Duquesne en “Hawkeye”

“Hawkeye” se desarrolla en la ciudad de Nueva York después de “The Blip”, donde Clint Barton, alias Hawkeye, tiene una misión que podría sonar muy sencilla: regresar a celebrar Navidad con su familia.

Como toda producción de serie o película del mundo Marvel es impresionante y tan real que se podría pensar que los escenarios son auténticos puntos de la Gran Manzana.

Zona Pop: ¿Cómo fue trabajar en una serie de Marvel?

Tony Dalton: Tenían unos sets muy grandes e impresionantes. Todo lo que fue en el Rockefeller Center lo grabamos allá, pero se construyó un set enorme con partes de todos los edificios con ‘blue screens’ para que en la posproducción se pudieran continuar el edificio y fue algo impresionante.

Dalton, es el primer actor mexicano que es parte de una serie del mundo de Marvel. Mientras que Salma Hayek es la primera actriz mexicana en aparecer en una cinta del mismo universo.

Sexta y última temporada de Better Call Saul

En la página oficial de la cadena AMC no hay mucha descripción de la sexta y última temporada de “Better Call Saul”, pero sí aparece este texto: “Pase lo que pase después, no va a ser como crees”. Aunque se pueda investigar con los fans y sacar conclusiones por el tráiler, no queremos revelar detalles.

¿Se inspiró Dalton en algún narcotraficante para su personaje?

“Agarras cosas siempre para la creación de tu personaje, y es la tarea de ver cómo camina y cómo habla. En el caso de Salamanca, quise hacer lo que no habías visto en ese mundo. Todos los malos eran muy serios y el único que era medio ‘charming’ (encantador) era el mismo Saul, y me pregunté ¿qué pasa si haces un malo que sea igual de ‘charming’?”, afirmó Dalton.

Tony Dalton asistió al estreno de la sexta y última temporada de “Better Call Saul” de AMC en el Hollywood Legion Theatre el 7 de abril de 2022 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Winter/Getty Images)

Añade que quiso salirse de los estereotipos de los narcotraficantes. “Quise que tuviese cierta ligereza con la vida. En esa vida ellos saben que en cualquier momento se pueden morir. Quería hacer un Lalo con la mentalidad de que, si le iba a pasar algo, que por lo menos disfrutara vivir”.

“Todos estos personajes tienen una falta de ética y de valores morales que los hace interesantes. Con Lalo quise transmitir que cuando lo vieras en la pantalla, no quisieras que se fuera de la escena”, concluyó.

“Better Call Saul” se estrena en Estados Unidos el 18 de abril por la cadena AMC. No hay fecha confirmada para Latinoamérica en la plataforma Netflix.

