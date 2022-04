Lo que sabemos del caso Debanhi Escobar, la joven de 18 años desaparecida en Nuevo León

Alejandra Ramos

(CNN Español) — La noche del 22 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en México, confirmó en un video divulgado en redes sociales que el “cuerpo encontrado” corresponde al de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, “siendo la causa de muerte una contusión profunda del cráneo”, según pruebas científicas citadas por la entidad.

Un día antes, las autoridades estatales reportaron la localización de “un cuerpo sin vida” en los terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Debanhi.

La joven mexicana fue vista por última vez el 8 de abril por la noche sobre la carretera de Laredo, a la altura de la colonia Nuevo Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que el cuerpo se rescató de la cisterna y fue llevado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia y determinar genéticamente si se trata del cuerpo Debanhi.

Debanhi Escobar se suma a la lista de desapariciones de mujeres en Nuevo León, México. El gobernador del estado, Samuel García, dijo en conferencia de prensa que desde el comienzo del año hasta el 17 de abril se habían presentado 327 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales 289 fueron encontradas con vida, 33 siguen sin localizarse y cinco fueron encontradas muertas.

García señaló que entre las 7 de la tarde del 17 de abril y la misma hora del 18 las autoridades habían localizado a otras siete mujeres, cuyas identidades proyectó en una pantalla pero sin aclarar si fueron halladas con o sin vida.

En un reciente informe, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU calificó las desapariciones en México como un fenómeno alarmante y pidió al gobierno tomar medidas. El Comité señala como principales responsables de estos delitos a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la delincuencia organizada.

A continuación una cronología de lo que sabemos sobre el caso Debanhi Escobar:

8 de abril: la desaparición de Debanhi

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el viernes por la noche en la Colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con la versión de las autoridades, Debanhi venía de una fiesta y descendió de un Uber en la carretera de Nuevo Laredo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Nuevo León, el chofer del transporte privado declaró que la joven de 18 años “descendió del vehículo en la Carrera Vía Numancia y la Carretera Vía Laredo aproximadamente a las 4:24 a.m.

La joven de 18 años fue vista por última vez mediante una videograbación a un costado de una empresa de transportes. La Fiscalía estatal indica que aproximadamente a las 4:30 a.m. se dirigió a la empresa de transportes para tratar de comunicarse con alguien “sin que pudiera ser atendida por empleados del lugar, sin que se tenga algún registro posterior de su paradero”.

Desde esa ubicación, se tomó una imagen que es la que circuló en las redes sociales, dijo Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con una cuenta de Instagram presuntamente manejada por los familiares de Debanhi, la joven acudió a una fiesta con sus amigas quienes llamaron a “un contacto de confianza” para que la recogiera del lugar. Sin embargo, este contacto realizó el trabajo “fuera de la plataforma”.

15 de abril: se ofrece una recompensa por 100.000 pesos mexicanos

La Comisión Local de Búsqueda de Nuevo León publica una recompensa de 100.000 pesos mexicanos (poco menos de US$ 5.000) por información que ayude a encontrar a Debanhi.

21 de abril: localizan un cuerpo cerca de la última ubicación de Debanhi

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reportó la noche del jueves que localizaron un cuerpo sin vida “en el interior de una cisterna de agua abandonada” en terrenos aledaños al lugar donde habría desaparecido Debanhi.

En un comunicado de prensa publicado después de las 10 de la noche del jueves, la Fiscalía dijo que trabajaba en “la recuperación del cuerpo con apoyo de Protección Civil del Estado” y que el lugar “por las condiciones de abandono del sitio, la presencia de agua y la profundidad presenta dificultades para los peritos de campo”.

El parte también señaló que en esos momentos no era “posible establecer características de la persona sin vida” y rogó “esperar las noticias oficiales respecto de estos hechos, las cuales serán sustentadas en la evidencia científica pertinente”.

La Fiscalía estatal indicó que los familiares de la víctima habían sido notificados y estaban siendo atendidos por un equipo interdisciplinario.

22 de abril: autoridades confirman que el cuerpo encontrado es el de Debanhi Escobar

Durante la conferencia diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, ofreció detalles del caso de Debanhi Escobar.

Mejía Berdeja indicó que el día anterior “se localizó un cuerpo de una femenina sin vida dentro de las instalaciones del Motel Nueva Castilla, en Escobedo Nuevo León a escasa distancia de donde fue ubicada en la última ocasión la joven Debanhi”.

Según el subsecretario de Seguridad Pública, el cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna de agua, a una profundidad de cuatro metros e indicó que la alerta fue dada por empleados del motel “ante olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar”.

Ricardo Mejía Berdeja mostró imágenes satelitales del motel Nueva Castilla en donde fue localizado el cuerpo de una mujer. Fuente: Conferencia matutina del gobierno de México.

Mejía señaló por la mañana del viernes que el cuerpo ya había sido rescatado de la cisterna y llevado al Servicio Médico Forense para hacer la necropsia y determinar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven Debanhi.

Por la noche del viernes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó en un video divulgado en redes sociales que el “cuerpo encontrado” corresponde al de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, “siendo la causa de muerte una contusión profunda del craneo”, según pruebas científicas citadas por la entidad.

CNN se contactó con Mario Escobar, el padre de Debanhi, quien dijo que esperará a dar una declaración directa cuando le informen el resultado de la necropsia.

El gobernador de Nuevo León publicó un video en redes sociales solicitó a la Fiscalía del estado dar a conocer un “minuto a minuto” del caso.

“Yo pido con mucho respeto a la Fiscalía, que se haga una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, en la evidencia. Uno, para la certeza de la familia; dos, para tranquilidad y aclaración de la sociedad de qué pasó en este caso y tres, para entender el caso y poder actuar en consecuencia y tratar de evitar a futuro otros casos como este de Debanhi”, añadió.

