De “te quiero” a “trasnochar”, un listado de palabras en español que usamos día a día y no tienen traducción literal al inglés

Ángela Reyes

(CNN Español) — Imagina que hace mucho tiempo te gusta una persona pero no sabes qué siente por ti. Una noche se están despidiendo por WhatsApp y, en medio de la conversación, te escribe I love you. ¿Qué quiso decir? ¿Fue un ‘te quiero’? ¿O fue en realidad un ‘te amo’? ¿Es el comienzo de una apasionada historia de amor o una demostración de cariño fraternal? Con la expresión en inglés, lamentamos decirte, no hay forma de saberlo con seguridad.

“Te quiero” es una de las múltiples palabras que no tienen una traducción exacta del español al inglés. En ocasión del Día del Idioma Español, que se celebra cada 23 de abril, recordamos algunas de ellas para celebrar la riqueza de nuestra lengua que —con sus eñes, signos de exclamación e interrogación para abrir y cerrar las oraciones y tildes— comparten (en distintos niveles) más de 590 millones de personas en todo el mundo, según el Instituto Cervantes.

Desvelarse, trasnochar… y madrugar al día siguiente

Probablemente haya millones de angloparlantes que por trabajo o placer saben de primera mano lo que es trasnochar, es decir, según la Real Academia Española (RAE), “pasar la noche, o gran parte de ella, velando o sin dormir”. Sin embargo, no tienen una palabra equivalente exacta, por lo que para explicar una noche sin sueño tienen que recurrir a tres o cuatro vocablos: stay up late, be out all night. Y si trasnocharon anteayer, tampoco pueden resolverlo rápido, porque esa es otra de las palabras sin traducción directa. Para decir anteayer no queda otra que recurrir a the day before yesterday.

Y si al día siguiente toca levantarse temprano, tampoco podrán referirse a ese hecho con una única palabra como madrugar, otra de las expresiones que no tienen traducción literal del español al inglés. Sonará el despertador y a ellos les tocará get up early.

Si se trata de las razones para trasnochar, el español también lleva la delantera con algunas palabras que no tienen traducción literal al inglés, como desvelarse o botellón, la expresión que se usa para esas fiestas de jóvenes en general nocturnas y al aire libre en las que se bebe mucho alcohol.

¿Querés ser mi… ‘amigovio’?

Muchos argentinos recordarán la palabra “amigovio” por la famosa serie de televisión de los 90 y puede que hasta piensen que el término era un invento. Sin embargo, la RAE lo reconoce y lo define como “persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo”. Esta es otra palabra que no tiene su traducción exacta en inglés. Estarán los friends with benefits, a los que en español nos referimos como amigos con derechos, pero no amigovios como tal.

Y si de vínculos entre personas se trata, el español cuenta con varias palabras que no tienen se traducción a inglés en un único vocablo, sino que necesitan de palabras compuestas, por ejemplo cuñado (brother-in-law) y suegro (father-in-law). Consuegro y compadre tampoco tienen su contraparte exacta en inglés.

Por cierto: ¿tuteas a tus suegros? Si lo haces, quizás te interese saber que “tutear” es otra de las palabras que no tienen traducción literal al inglés.

Iris y Herbert: una historia de amor que supera barreras 3:08

Disfrutar de una buena sobremesa

¡Qué cosa más linda una buena sobremesa! Sobremesa es, precisamente, otra de las palabras sin traducción literal al inglés. Y una muy necesaria para referirse a ese rato luego de comer en el que seguimos en la mesa conversando.

Y, hablando de comidas, hay varias expresiones que en inglés no tienen una traducción exacta, por ejemplo merendar. Los ingleses have an afternoon snack, o have tea, pero no tienen un verbo que literalmente signifique merendar.

Y, si estás merendando mientras nos lees, ¡buen provecho! ¿Cómo te lo diríamos en inglés? Pues tampoco hay una expresión tal cual, probablemente muchos angloparlantes recurrirían al francés Bon Appetit. ¿Pero qué bien poder decirlo en nuestra propia lengua, no? (Que es, por cierto, la tercera lengua con más hablantes después del inglés y el chino mandarín).

En inglés tienen bridges, pero no nuestros puentes preferidos

Por supuesto que en inglés existe una palabra para designar las construcciones a las que llamamos puentes, que es bridges, pero no para los días puente, esos que quedan entre feriados y festivos y en ocasiones se aprovechan para vacacionar.

De noche todos los gatos son pardos

Seguramente has escuchado ese dicho en muchas ocasiones: “de noche todos los gatos son pardos”, que no significa exactamente marrones porque cuando nos referimos a pardo como color es, según el diccionario, “semejante al de la tierra o al de la piel del oso, y que tira a marrón o a rojizo”. Y ese color, exactamente, tampoco tiene una traducción textual (aunque el dicho también existe, con una variante: all cats are grey in the dark).

Si se trata de una noche de invierno, y eres de los que no la pasa bien con el frío, ahí hay otra palabra que no tiene su traducción textual al inglés: friolento.

La lista no es infinita, pero sigue

La lista de palabras que no tienen traducción exacta al inglés no es infinita, no, pero sigue con más verbos, sustantivos, adjetivos. Aquí te dejamos dos que tal vez uses de manera habitual. Está chapuza, esos trabajos mal hechos que temprano o tarde habrá que arreglar; estrenar, ese momento en que usas por primera vez algo nuevo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.