¿Ha causado o empeorado la pandemia las enfermedades mentales en los niños?

Nota del editor: el psicólogo John Duffy, autor de “Parenting the New Teen in the Age of Anxiety”, ejerce en Chicago. Está especializado en el trabajo con adolescentes, padres, parejas y familias.

(CNN) — Hay una crisis en la salud mental de los adolescentes, lo que sugiere un marcado aumento de las enfermedades mentales, la tristeza y la desesperanza de los adolescentes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Estos resultados hacen que muchos expertos se pregunten si la pandemia impulsó un aumento de los trastornos mentales diagnosticables en los adolescentes o si el impacto del covid-19 exacerbó los síntomas de los adolescentes que ya tenían problemas emocionales.

Como psicólogo con experiencia en el tratamiento de preadolescentes y adolescentes, he visto en mi consulta a más menores que decían que sus problemas de ansiedad, depresión y atención estaban empeorando considerablemente. Me pregunté si mi experiencia era típica, así que recurrí al Dr. John Walkup, jefe de psiquiatría infantil y adolescente de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y director del Departamento Pritzker de Psiquiatría y Salud Conductual del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago.

Walkup cree que la pandemia no ha provocado un aumento de la incidencia de las enfermedades mentales entre los adolescentes, sino que ha “desenmascarado síntomas” que, de otro modo, podrían haberse controlado.

Hablé con Walkup para discutir los resultados de su investigación y abordar lo que los padres y cuidadores pueden hacer para ayudar a sus hijos en este momento.

CNN: Dices que no es que hayamos registrado muchas enfermedades mentales nuevas en los niños en los últimos dos años, sino que son dificultades que se han visto exacerbadas por la pandemia, ¿correcto?

Dr. John Walkup: Sí. Sabes, el 20% de los niños presentan un problema de salud mental antes de graduarse de la escuela secundaria en promedio en los Estados Unidos. Solo la mitad de esos niños reciben algún tipo de evaluación o tratamiento, y de esa población tan solo un 40% obtiene beneficios clínicamente significativos. Es decir, alrededor del 15% de los niños que tienen un problema de salud mental reciben ayuda. Si les quitas la escuela, la familia, el apoyo de los compañeros y los deportes, les obligas a quedarse en casa, a esos niños eventualmente no les va a ir bien.

Probablemente hay un pequeño grupo de niños que padecen de covid prolongado en el que se podría decir que hay algún impacto directo del covid en el cerebro, pero es un grupo bastante pequeño de niños. Pero en general, cuando pensamos en lo que ha hecho el covid, realmente ha destruido la infraestructura para los niños con problemas de salud mental. Si lo pensamos con un poco más de profundidad, llevamos mucho tiempo defendiendo la salud mental de los niños. Las familias y las escuelas son más conscientes de los problemas de salud mental, por lo que ahora tenemos esta especie de tormenta perfecta de mayor conciencia y mayor defensa, lo que resulta en una mayor necesidad de atención. Y la estructura para esa atención ha caído en los últimos dos años.

CNN: Teniendo en cuenta estas cifras, ¿crees que la pandemia arrojará algo de luz sobre las necesidades de salud mental de los niños que no habríamos visto sin esta crisis?

Walkup: Creo que de todas formas habríamos tenido una mayor conciencia porque los esfuerzos existen. Ahora tenemos tratamientos eficaces para todos los principales trastornos psiquiátricos de los niños, y los tratamientos son buenos. Una vez que tienes tratamientos, puedes abogar eficazmente, ¿verdad? Por eso, antes de la pandemia, cada vez más niños acudían a recibir atención, una buena atención. Pero cuando se les quita toda la infraestructura de apoyo (escuela, actividades, etc.), esos niños se van a volver sintomáticos mucho más rápidamente. Sin esa infraestructura, hemos registrado un aumento dramático e inesperado de la patología.

CNN: Destacas una distinción entre la enfermedad mental y la angustia. ¿Cuál es la diferencia?

Walkup: La ansiedad y la tristeza son emociones humanas normales. La ansiedad nos ayuda a prepararnos para resultados difíciles, y la tristeza nos ayuda a acercarnos a la gente. Lo que trabajamos en términos de enfermedad mental son las formas patológicas de ansiedad o tristeza. Eso es la depresión clínica y los trastornos de ansiedad, y esas cosas son cualitativamente diferentes de la tristeza humana normal o la ansiedad normal esperable y proporcional.

Durante la pandemia de covid-19, cuando los niños no sabían qué esperar, tenían mayores índices de ansiedad y angustia normales porque no están con sus amigos y no están en la escuela. Tienen preguntas sobre su futuro. Pero eso no es patológico. Es esperable, proporcional y comprensible, y desaparecerá cuando las cosas se normalicen.

CNN: También sugieres que la pandemia ha tenido un mayor impacto en las niñas y en la comunidad LGBT. ¿Tienes alguna idea de por qué?

Walkup: Cuando la pandemia golpeó, empezaron a acudir a la consulta más niños que no habían sido tratados o lo habían sido de forma deficiente. La prevalencia de la ansiedad y la depresión en las jóvenes es mayor que en los varones, lo que puede explicar la desproporción en la búsqueda de tratamiento. Más chicas han necesitado una ayuda que no ha existido en los últimos dos años.

En la comunidad LGBT, esos jóvenes luchan. Es difícil ser diferente cuando se es joven. Este grupo también experimenta mayores índices de acoso. Muchos sienten que no encajan necesariamente incluso dentro de sus propias familias. Por lo tanto, es de esperar que tengan que luchar durante este periodo, y así ha sido.

CNN: ¿Qué factores de riesgo deberían buscar ahora los padres y cuidadores?

Walkup: Esto es realmente importante. Los padres deben mirar su historia familiar. Si hay un trastorno psiquiátrico en algún lugar de la historia familiar, hay que tener en cuenta que estas cosas son genéticas. Pasan de una generación a otra. También es importante que los padres comprendan que estos trastornos psiquiátricos surgen en momentos muy predecibles del desarrollo. El TDAH se presenta entre los 4 y los 7 años. Los niños con trastornos de ansiedad se presentan entre los 6 y los 12 años, y los niños presentan por primera vez trastornos depresivos a mediados de la adolescencia.

Por lo tanto, si tienes antecedentes familiares de TDAH, deberías buscar síntomas de TDAH en tus hijos de 3, 4 y 5 años. Si tienes un trastorno de ansiedad en tu historia familiar, deberías buscar síntomas de ansiedad entre los 6 y los 12 años y, de forma similar, la depresión. Comparte esta información con tu pediatra. Tu pediatra sabe cómo se presentan estos síntomas para que puedas estar al tanto muy pronto.

CNN: ¿Estás diciendo que no hay que esperar a que se presente un perfil de síntomas en su hijo? ¿Ser proactivo?

Walkup: Así es. Si tienes un historial familiar de TDAH y tienes un niño de 2 o 3 años, tienes que volverte muy bueno en esto de ser padre, porque estos niños son difíciles de criar. Si tienes antecedentes familiares de un trastorno de ansiedad, mamá y papá deben asegurarse de que ambos están en buena forma emocional. Tendrán que volverse intrépidos porque sabemos que el tratamiento de la ansiedad consiste en asumir aquellas cosas que dan miedo o suponen un reto. También sabemos que para las familias en las que hay un fuerte historial de depresión, el mejor tratamiento conductual es hacer actividad física e involucrarse activamente con el mundo.

Si se conocen los antecedentes familiares, se conoce el riesgo de la edad de inicio, se sabe qué cosas se pueden hacer para mitigar ese riesgo una vez que surge la enfermedad. Su hijo estará en mucha mejor forma y será más fácil de tratar si todo ese trabajo se hizo antes de que los síntomas se manifestaran realmente.

CNN: ¿Qué pueden hacer ahora los padres o cuidadores para ayudar a sus hijos a mitigar cualquier dificultad emocional derivada de la pandemia de covid-19?

Walkup: Analicen a fondo sus antecedentes familiares y no atribuyan todos los síntomas al covid. Si tienes un fuerte historial familiar y ves síntomas en tu hijo, no lo descartes. Tómatelo en serio. Infórmate, lee y habla con tu pediatra, porque ellos saben de estas afecciones. Ellos empezarán a sentar las bases para la intervención. Si no necesitas intervenir ahora, es mucho mejor sentar las bases y estar preparado en lugar de que te tome por sorpresa una enfermedad más adelante.

Las familias suelen contratar a un asesor financiero o a un asesor jurídico. ¿Por qué no tener un asesor de salud mental si tiene antecedentes familiares de un trastorno psiquiátrico? Haz que ese asesor de salud mental trabaje contigo desde el principio en torno a la prevención y la intervención temprana. Si empiezas a ocuparte de estas condiciones a tiempo, puedes minimizar el impacto. Si no lo haces, te arriesgas a un impacto máximo en los resultados a largo plazo.

CNN: ¿Estás esperanzado de cara al futuro sobre el bienestar mental y emocional de los niños?

Walkup: Creo que tenemos grandes tratamientos, y si podemos llevar a los niños a tratamiento, vamos a estar bien.

En este país existe un gran sentimiento “antitratamiento” y un gran desconocimiento de la pandemia de la salud mental. No nos lo tomamos lo suficientemente en serio, así que tengo sentimientos encontrados. Si logramos que los niños reciban atención, nos va muy bien con ellos. Responden bien y mejoran. Por otro lado, hoy en día las familias tienen que superar muchos obstáculos para recibir atención. Esto puede dificultar que los niños reciban la atención que necesitan.

En general, veremos una enorme disminución de la carga de la salud mental de los niños simplemente porque los padres y tutores se darán cuenta de cómo adelantarse a las dificultades emocionales. Ese liderazgo de los padres dentro de una familia puede mitigar mucho sufrimiento.

