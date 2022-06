LeBron James ya es multimillonario

Sol Amaya

(CNN Business) — LeBron James es multimillonario, lo que marca la primera vez que un jugador activo de la NBA logra ese hito, según un cálculo.

Forbes dijo que la estrella de Los Angeles Lakers ha “maximizado su negocio”, generando más de US$ 1.200 millones en ganancias antes de impuestos. Su salario de la NBA de tres equipos diferentes durante los últimos 19 años ha ascendido a US$ 383 millones, y James ha “recaudado más de US$ 900 millones en ingresos por patrocinios y otras empresas comerciales”, dijo la revista.

Además de los lucrativos acuerdos de patrocinio con Nike, AT&T, PepsiCo y Walmart, Forbes dijo que James estructuró sus acuerdos para incluir acciones en esas marcas, dándole una “parte del potencial en lugar de de un cheque de pago rápido”. El cuatro veces campeón de la NBA también tiene inversiones en la empresa de fitness Tonal, la empresa de viajes compartidos Lyft y la empresa de restaurantes Blaze Pizza.

Otra inversión lucrativa para James es el estudio de cine y televisión SpringHill Entertainment, que Forbes valora en alrededor de US$ 300 millones. El estudio ayudó a producir “Space Jam: A New Legacy”, una película que protagonizó y que recaudó US$ 163 millones en ingresos de taquilla en todo el mundo.

James ha soñado durante mucho tiempo con ser multimillonario.

“Es mi mayor hito”, le dijo a GQ en una entrevista de 2014. “Obviamente quiero maximizar mi negocio. Y si lo consigo, si soy un atleta de mil millones de dólares, ho. ¡Hip hip hurra! Oh, Dios mío, voy a estar emocionado”.

En particular, Michael Jordan es el único otro multimillonario del baloncesto en la lista de Forbes. No lo logró hasta 2014, más de una década después de su retiro.

