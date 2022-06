El juez Stephen Breyer hace oficial su salida de la Corte Suprema: dejará el cargo este jueves a mediodía

Alexandra Ferguson

(CNN) — El juez Stephen Breyer notificó a la Casa Blanca que su jubilación será efectiva el jueves 30 de junio al mediodía, hora del este.

En una carta al presidente Joe Biden, Breyer dijo que había sido su “gran honor” participar como juez en el “esfuerzo por mantener nuestra Constitución y el Estado de Derecho”.

Dijo que la jueza Ketanji Brown Jackson está preparada para “tomar los juramentos prescritos” para comenzar su servicio como el 116º miembro del tribunal.

El hecho de que el tribunal emita opiniones y órdenes finales el mismo día refleja un calendario más acelerado que el de mandatos anteriores. Esto sugiere que los jueces, que han sido objeto de amenazas de muerte desde la publicación de un proyecto de opinión que anulaba el caso Roe vs. Wade, no pueden esperar a que este trascendental y divisivo mandato termine lo antes posible.

Hay dos grandes casos pendientes de resolución relativos al medio ambiente y a la inmigración.

Breyer, que fue nombrado miembro del tribunal en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton, anunció sus planes de jubilación en enero. La esperada decisión fue recibida con un suspiro colectivo de alivio por parte de los demócratas, que temían la posibilidad de perder el puesto a manos de un futuro presidente republicano en caso de que el jurista de 83 años ignorara una intensa campaña de presión de la izquierda, que le instaba a dejar el tribunal mientras Biden tuviera una vía clara para elegir a su sustituto.

Breyer, que ha sido un voto liberal constante en la Corte Suprema, con una creencia imperturbable en el sistema de gobierno de EE.UU. y una visión pragmática de la ley, ha tratado de enfocar la ley de forma que pueda funcionar para el ciudadano medio. No es un incendiario y se apresura a decir que la Corte Suprema no puede resolver todos los problemas de la sociedad. A menudo subrayaba que el tribunal no debía ser visto como parte de los poderes políticos, pero reconocía que ciertas opiniones podían ser impopulares.

En sus últimos años en el tribunal, fue más conocido por una disidencia que escribió en 2015 en un caso relacionado con la ejecución por inyección letal. Aprovechó la oportunidad para escribir por separado y sugerir al tribunal que se ocupara de la constitucionalidad de la pena de muerte.

En la opinión, Breyer escribió que después de pasar muchos años en el tribunal revisando innumerables casos de pena de muerte, había llegado a cuestionar si se había ejecutado a personas inocentes. También temía que la pena se aplicara de forma arbitraria en todo el país. Señaló que, en algunos casos, los condenados a muerte podían pasar años esperando su ejecución, a veces en régimen de aislamiento.

Jackson, la sustituta de Breyer, fue confirmada por el Senado en abril por una votación de 53 a 47, en la que tres republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor. Aunque su incorporación al tribunal no cambia el equilibrio ideológico del mismo, Jackson será la primera mujer negra en formar parte del más alto tribunal del país.

