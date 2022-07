Shawn Mendes pospone gira para centrarse en su salud mental

Alejandra Ramos

(CNN) — Shawn Mendes pospuso su gira mundial para centrarse en su salud.

En una publicación de Instagram realizada el viernes, el cantante nominado al Grammy, de 23 años, dijo que retrasará las próximas tres semanas de sus conciertos “hasta nuevo aviso”.

“He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar en el camino lejos de amigos y familiares”, escribió Mendes. “Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje de la carretera y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de quiebre”.

Mendes concluyó su publicación: “Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo”.

El cantante recibió miles de comentarios de apoyo en respuesta a la publicación.

Mendes inició su gira “Wonder” el mes pasado. Estaba programado para actuar en St. Paul, Minneapolis, el sábado, con presentaciones programadas hasta octubre.

