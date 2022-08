Brittney Griner, del oro olímpico a la prisión en Rusia: la larga trayectoria de la estrella del básquet

Ha abordado públicamente cuestiones sobre la comunidad LGBTQ+ en múltiples ocasiones. Su libro de memorias, “In My Skin: My Life on and off the Basketball Court”, se refirió a los desafíos que enfrentó al ser mujer, negra y lesbiana.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.