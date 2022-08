Serena Williams insinúa su retiro del tenis tras el US Open: “Dios mío, me gusta el tenis. Pero ahora comenzó la cuenta regresiva”

“Quizás sería más un Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: me encanta ser mujer, y amé cada segundo de mi embarazo con Olympia. Fui una de esas mujeres molestas que adoraban estar embarazadas y que estuvieron trabajando hasta el día en que tuve que presentarse en el hospital, aunque las cosas se complicaron mucho al otro lado. Y casi hice lo imposible: mucha gente no sabe que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Open de Australia en 2017. Pero este mes cumplo 41 años y algo tiene que ceder”.

“Nunca me gustó la palabra retiro. No me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

