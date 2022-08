Todas las cosas nerd que debes saber sobre ‘House of the Dragon’

Con razón todos se volvieron locos. Afortunadamente, solo una pequeña parte de estos nombres aparecerán en “House of the Dragon”, pero hace que uno añore los buenos viejos tiempos de GoT cuando el personaje principal simplemente se hacía llamar “Jon”.

¡Reconocerá algunas casas! Las Torres Altas tienen representación, por supuesto. Hay algunas Baratheons esparcidos por todos lados. Los Lannister en este punto de la historia de Westeros son solo personajes menores, aunque muy ricos. Aprenderemos más sobre la casa Velaryon, otra casa de ascendencia valyria que se mencionó ocasionalmente en “Game of Thrones”. Sin embargo, no esperes ver caras conocidas de la serie original de “Game of Thrones”.

“House of the Dragon” (HoD) es una serie precuela que se enfoca en la dinastía Targaryen; aquellos del mito, la locura, el incesto y el champú morado. En el programa original “Game of Thrones” (GoT) y en la serie de libros “Song of Ice And Fire”, la poderosa Casa Targaryen casi ha muerto gracias al regicidio y lo que parece ser una falta familiar de control de impulsos de generaciones de endogamia. Daenerys Targaryen es una de las pocas que quedan en los tiempos de GoT, e incluso ella es enviada prematuramente a las Tierras Sombrías por su sobrino-amante, Jon Snow. (El árbol genealógico Targaryen es muy estrecho, pero complicado. El sistema de conducta moral de la familia Targaryen, por así decirlo).

(CNN) — ¡Seguidores de “Game of Thrones”, es hora de dejar a un lado los problemas de confianza de la temporada 8 y regresar a Westeros para otra aventura emocionalmente agotadora! El nuevo spin-off de HBO, “House of the Dragon”, promete tener toda la rica tradición de la serie original, además de un presupuesto extendido para dragones diseñados por computadora.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.