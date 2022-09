Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe: así llegan a su primera semifinal de Grand Slam en el US Open 2022

Jugará contra Tiafoe su primera semifinal de Grand Slam de su carrera. Alcaraz tiene 19 años. Con esta edad, se convirtió en el hombre más joven en llegar a una semifinal de Grand Slam desde Rafael Nadal en 2005. Llegó a la semifinal del US Open tras ganar un épico partido contra el italiano Jannik Sinnner. Este encuentro ya tiene el récord de ser el que más tarde se jugó en ese Grand Slam y de ser el segundo más largo del mismo torneo. Puede llegar al número 1 del mundo en este US Open. Para lograrlo, tiene dos caminos: si alcanza la final del Abierto de EE.UU. y el partido es contra el noruego Casper Ruud, tiene que levantar el título para colocarse como el mejor tenista del planeta; el segundo camino es más sencillo, pues si Alcaraz llega a la final y Ruud no, el español será el mejor tenista del ránking. Su récord de 2022 lo encumbra aún más en el mundo del tenis: tiene 49 victorias, lo que lo convierte en el tenista con más partidos ganados este año. Esto supone además un ascenso meteórico para Alcaraz en este deporte. Apenas el 24 de mayo de 2021, el español se encontraba en el lugar 94 del ránking; ahora está en el 4 y en los umbrales del número 1. Acumula cinco títulos en su carrera como profesional, que comenzó en 2018. Su entrenador es su compatriota Juan Carlos Ferrero, ganador del Roland Garros en 2003 y antiguo número 1 del mundo (posición a la que llegó antes de que Alcaraz naciera). El mayor ídolo de Carlos Alcaraz es uno de los mejores de la historia: Rafael Nadal.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.