“Mussolini fue un buen político” y otros 4 episodios polémicos de Giorgia Meloni

🇮🇹 @GiorgiaMeloni lo tiene claro: ✅ Sí a la familia ❌ No a los lobbies LGTB✅ Sí a la igualdad ❌ No a la ideología de género✅ Sí a la vida ❌ No a la cultura de la muerte✅ Sí a fronteras seguras ❌ No a la inmigración masiva✅ Sí a la soberanía ❌ No a quien la destruye pic.twitter.com/xQ6lkoZvhO — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 12, 2022

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.