OPINIÓN | Por qué el príncipe Harry es una amenaza para cierto tipo de hombre

Varios políticos y comentaristas conservadores se han unido en torno a la idea de que los jóvenes de hoy ya no son, como ellos dirían, “hombres de verdad”. En 2020, el influyente conservador Will Witt pronunció una conferencia en la Universidad de Denver titulada “Make Men Masculine Again” (“Hagamos que los hombres vuelvan a ser masculinos”), en la que sostenía que el hecho de que los hombres ya no fueran masculinos estaba causando profundos problemas sociales.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.