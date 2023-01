El desgarrador video desde dentro del avión momentos antes del accidente aéreo en Nepal

Sin embargo, un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN, por sus siglas en inglés) dijo que el video no era del accidente de este domingo. Cuando fue presionado para más respuestas, dijo que él y su equipo no tenían evidencia técnica para respaldar esa afirmación. En cambio, señaló a los pasajeros que se reían ante la primera señal de turbulencia antes de que el pánico se generalizara, como una prueba de que no podía ser el vuelo de Yeti Airlines.

