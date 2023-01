Esta es la razón por la que procrastinas, y no es la pereza

“Si algo no te gusta, en lugar de mostrarte pasivo-agresivo, reconoce lo que funciona o no y habla con quien te haya asignado esa tarea”, explica Yip. “Los desafiantes no suelen sentirse preparados para mantener estas conversaciones con quienes consideran figuras de autoridad, o no creen que mantenerlas les vaya a reportar ningún beneficio o resultado positivo. … Eso no es necesariamente cierto”.

Saber por qué procrastinas y aprender a combatirlo son las únicas formas de cambiar tu comportamiento, según los expertos. La psicóloga Linda Sapadin trató de ayudar en este esfuerzo de superación personal con su libro “How to Beat Procrastination in the Digital Age”.

Pero a pesar de la percepción común, la pereza no suele ser la razón detrás de la procrastinación, explicó Jenny Yip, psicóloga clínica y directora ejecutiva del Little Thinkers Center, con sede en Los Ángeles, quien ayuda a los niños con desafíos académicos. “La pereza es algo como: ‘No tengo absolutamente ningún deseo de pensar en esto’. La procrastinación es: ‘Me molesta pensar en esto. Y, por tanto, me cuesta hacer el trabajo’. Es una gran diferencia”.

