¿Por qué cada vez más rusos eligen Argentina para tener hijos y vivir?

“Mucha gente decía: ‘¿Y por qué los rusos no salen a la calle para decir que están contra la guerra?’. No pueden. Yo conozco casos en que la policía estaba metiéndose en los departamentos. No se puede hablar mal de Putin”, afirma, categórica, Shaforostova.

“Una mujer que tuvo su parto en Rusia ya nunca va a querer tener un hijo en Rusia, ¿por qué? Porque las tratan bastante mal, te dicen que no grites, que te acuestes, que no camines, no te dan tener un lindo parto y acá sí hay todo para tener un lindo parto”, afirma Shaforostova, quien dice que en Ucrania no es muy distinto el trato.

