ANÁLISIS | Olvídate de San Valentín: perdiste ese sentimiento amoroso

— Allison Hope es una escritora cuyo trabajo ha aparecido en The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate y otros medios.

El precio de las flores ha subido, y la inflación está acaparando nuestras facturas de calefacción y restaurantes. No hace falta ir a cenar o buscar con nostalgia unas vacaciones tropicales que tal vez nunca lleguemos a tomar. Es un San Valentín del tipo “ponle a una cucaracha el nombre de un ex”. Un San Valentín para “burlarse de los anuncios de disfunción eréctil”. Un San Valentín “sin presiones para comprar el regalo más original porque si no, no quedará claro que el amor es real”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.