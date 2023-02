Exclusiva: condenados rusos dicen que el Ministerio de Defensa los envía desde la cárcel a luchar como “carne de cañón” en Ucrania

“No tengo ninguna queja, la guerra es la guerra. Algunos vienen aquí, oyen la ametralladora y huyen. No es bueno. Le tienden una trampa a todo el mundo, ya que nadie me cubre las espaldas”, dijo. Este soldado resultó gravemente herido en una pierna en octubre, tras 25 días en el frente, pero describió cómo no sintió miedo. “En la trinchera, a 2-6 metros de mí cae un proyectil, cae tierra a la trinchera, pero no siento ningún miedo. No sé por qué me pasa esto”.

“Aquí no se opera a nadie, no se opera a nadie”, dijo. CNN no revela su nombre ni el de los demás condenados supervivientes por su seguridad. “La gente se pasea [por el hospital] con heridas de bala, con metralla clavada en las piernas”.

