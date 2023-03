La compositora Diane Warren enfrenta cada nominación al Oscar con gracia: “Estar nominada es ganar. Todo lo demás se convierte en un concurso de popularidad y yo nunca fui muy popular”

“Honestamente, hubo un par de oportunidades en los que sí estuve triste que no gané”, dice. Fue con “Til It Happens to You, una canción que escribí para (Lady) Gaga para la cinta The Hunting Ground. Esa canción fue poderosa, se convirtió en un momento cultural importante”.

Warren es la autora de temas legendarios como “I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith, parte de la banda sonora de la cinta “Armageddon”, nominada al Oscar a mejor canción original en 1998. Y este no es el único, sus canciones han aparecido en al menos 100 películas, según la biografía oficial de la cantante.

Pero “Tell It Like a Woman” no es una cinta cualquiera. Está compuesta de siete historias dirigidas y protagonizadas por diferentes directoras y actrices. Todas hablan del empoderamiento y la resiliencia de la mujer.

