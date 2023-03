ANÁLISIS | Al equilibrar streaming y taquilla, los Oscar intentan ser “Todo” al mismo tiempo

Incluso con una presencia reducida en los Oscar de este año, los servicios de transmisión por streaming probablemente no se irán con las manos vacías. Un par de ofertas de Netflix, la nominada a mejor película “All Quiet on the Western Front” y “Pinocchio” de Guillermo del Toro son las principales candidatas a mejor largometraje internacional y película animada, respectivamente.

La Academia ha lidiado públicamente con esta dinámica, incluso coqueteando hace unos años con la introducción de la categoría de “película popular” antes de rechazar la idea. Tales asignaciones no se consideraban necesarias cuando el atractivo colectivo y los premios iban de la mano con frecuencia, incluidos los premios a la mejor película para el “Titanic” de Cameron, “Gladiator” y “The Lord of the Rings: Return of the King”.

En uno de los eventos de premiación antes mencionados, el director Steven Spielberg agradeció a Tom Cruise por haber “salvado” a Hollywood con “Top Gun: Maverick”, la secuela retrasada durante mucho tiempo que recaudó casi US$ 1.500 millones en todo el mundo en taquilla. Lo mismo podría decirse de “Avatar: The Way of Water” de James Cameron, que al igual que su predecesor superó los US$ 2.000 millones para convertirse en el tercer título más taquillero de todos los tiempos.

Si las premiaciones previas a los premios de la Academia son ciertos, “Everything Everywhere All at Once” se llevará la estatuilla más codiciada. Habiendo acumulado honores de los gremios que representan a directores, productores, escritores, actores y editores, su estatus de favorito se ha consolidado en su lugar.

