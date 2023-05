Sabía que su bebé no iba a sobrevivir, pero las leyes contra el aborto en Florida la obligaron a llevar a término su embarazo

Lee le cantó a Milo “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers y le leyó el libro “I’ll Love You Forever” sobre un cachorro de oso polar, la historia favorita de Kaiden.

Kaiden estaba tan ansioso por conocer a su hermana pequeña, no sabían el sexo en ese momento, pero él asumió que sería una niña, que instó a su madre a “simplemente escupir al bebé”. En su mente, él y el bebé ya eran un equipo, por lo que cuando sus padres lo instaban a recoger sus juguetes o comer sus verduras o tomar un baño, él decía: “mi hermana me dijo que no tengo que hacer eso”.

“Lo que nos asustó [fue] que no sabíamos si iríamos a la cárcel. No sabíamos si nos multarían. Todavía tenemos otro hijo. No podíamos permitir que nos pasara nada, porque tenemos otro hijo”, dijo Deborah.

La Dra. Stephanie Ros, experta en embarazos de alto riesgo en Tampa y portavoz de la Sociedad de Medicina Maternofetal, dijo que no le sorprende que el médico no estuviera dispuesto a hacer la interrupción, considerando que la ley no detalla exactamente lo que se consideraría una “condición fatal”.

