Es momento de empezar a planificar para el eclipse solar total de 2024

Los alquileres vacacionales son otra opción. Un vistazo a los precios de Airbnb en varios lugares a lo largo de la trayectoria del eclipse sugiere que, si bien algunos propietarios son muy conscientes (más de US$ 1.000 por noche) de la importancia del 8 de abril de 2024, otros no han subido sus tarifas para las fechas codiciadas. Al menos, todavía no.

Por ejemplo, Russellville, Arkansas. Esta semana, una búsqueda en Booking.com mostró que el 87% de las plazas no estaban disponibles del 7 al 9 de abril de 2024 en esta ciudad de unos 30.000 habitantes. Dos hoteles que tenían habitaciones disponibles, Motel 6 y American Inn & Suites, tenían tarifas para ese periodo de US$ 500 y US$ 699 por noche, respectivamente.

